Pegasus Hava Yolları, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, İran, Irak, Ürdün ve Lübnan’a yönelik uçuşların 2 Mart 2026 (dahil) tarihine kadar iptal edildiğini bildirdi.

Şirket, söz konusu kararın Orta Doğu’daki hava sahalarına ilişkin kısıtlamalar nedeniyle alındığını belirtti.

7 ÜLKEYE BUGÜNKÜ UÇUŞLAR İPTAL

Açıklamada ayrıca, 28 Şubat 2026 tarihli Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman, Pakistan, Katar, Bahreyn ve Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a yapılması planlanan seferlerin de iptal edildiği kaydedildi.

Pegasus, hava sahasındaki gelişmelerin anlık olarak takip edildiğini vurgulayarak, ilave sefer iptallerinin gündeme gelebileceğini duyurdu.