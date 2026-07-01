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Fenerbahçe’nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım’ın Beykoz'da bulunan konutunda trajik bir vefat gerçekleşti. Kişisel bakım hizmeti sunmak amacıyla ikamete ulaşan 56 yaşındaki kuaför Derya Gündoğdu, aniden rahatsızlanarak hayata gözlerini yumdu. İlk etapta kamuoyunda Gündoğdu’nun, Yaz Yıldırım’a hizmet vermek için orada bulunduğu öne sürülse de gerçeğin çok daha farklı olduğu anlaşıldı.

Odatv'nin haberine göre, uzun süredir bir güzellik merkezinde görev yapan Derya Gündoğdu, esasen Aziz Yıldırım’ın ortanca kızı Gülşah Gordi’ye manikür ve pedikür uygulaması yapmak üzere Beykoz Acarlar Mahallesi’ndeki adrese ulaşmıştı. Kayıtlar, merhumun eve ulaştığı esnada Gülşah Gordi’nin de konutta bulunmadığını gösteriyor.

Gündoğdu, evde tek başına olduğu sırada bir anda bilincini kaybederek yere serildi. Ev sahibinin yokluğu nedeniyle kendisini almak üzere dışarıda bekleyen özel şoför, kuaförün uzun süre dışarı çıkmamasından şüphelenerek içeri adım attı. Gündoğdu’yu yerde tepkisiz biçimde yatar vaziyette bulan şoför, vakit kaybetmeden acil yardım ekiplerini aradı.

İhbar üzerine adrese intikal eden sağlık görevlilerinin gerçekleştirdiği kontrollerde, talihsiz kadının yaşamını yitirdiği saptandı. Emniyet güçleri, olayın aydınlatılması adına meskende yer alan güvenlik kameralarını taradı. Elde edilen kayıtlarda, 56 yaşındaki kadının basamakları tırmandığı esnada aniden fenalaşıp düştüğü ve sonrasında hiçbir yaşam belirtisi göstermediği belgelendi.

Soruşturma sürerken vakaya dair çarpıcı bir gelişme daha kaydedildi.

Ulaşılan verilere göre Derya Gündoğdu, bu acı olaydan yalnızca 24 saat önce göğsünde sıkışma hissettiği gerekçesiyle tıbbi bir kuruluşa müracaat etmişti.

Ancak sağlık merkezinde hastaya “bronşit” tanısı konularak bu yönde bir tedavi prosedürü uygulandığı tespiti yapıldı.

Diğer taraftan, Gülşah Gordi’nin öz annesinin de geçmiş senelerde benzer şekilde enfarktüs (kalp krizi) sebebiyle dünyasını değiştirdiği bilgisi paylaşıldı.

Hayatını kaybeden kadının net ölüm faktörü, gerçekleştirilecek olan adli tıp otopsi raporunun ardından gün yüzüne çıkacak. Konuyla ilgili başlatılan resmi tahkikat devam ediyor.

YAZ YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA

Yaz Yıldırım, bazı haberlerde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belireterek kamuoyuna açıklamada bulundu.

Yaz Yıldırım şunları ifade etti:

“Bugün haber olan olayın benimle hiçbir ilgisi yoktur. Olay bizim evimizde gerçekleşmemiştir.

Bazı haberlerde olayın bizim evimizde yaşanmış gibi aktarılması nedeniyle bunu açıklamak istedim.”