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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın evinde acı bir olay yaşandı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; uzun yıllardır özel bir kuaförde çalışan 56 yaşındaki Derya Gündoğdu, Aziz Yıldırım'ın kızına manikür ve pedikür hizmeti vermek için Beykoz Acarlar Mahallesi'ndeki eve gitti.

MERDİVENLERDE FENALAŞTI

Edinilen bilgilere göre olay sırasında aniden fenalaşan Gündoğdu, yere yığıldı.

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemelerde güvenlik kamerası görüntüleri de incelendi. Görüntülerde, 56 yaşındaki kadının merdivenlerden çıktığı sırada yere düştüğü ve hareketsiz kaldığı tespit edildi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Olayın ardından polis ekipleri evde geniş çaplı inceleme başlatırken, Derya Gündoğdu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma açıldı.

Yetkililer, ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağını bildirirken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.