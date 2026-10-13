Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir şahsın tarlasında ekili vaziyette kenevir bitkisi ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazaryeri ilçesinde A.G. isimli şüpheli bir şahsın tarlasında yasa dışı kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, söz konusu adreste arama gerçekleştirdi.
ARAMA NETİCESİNDE KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ
Tarlada yapılan detaylı aramalar sonucunda, ekili vaziyette bir miktar kenevir bitkisi tespit edilerek el konuldu.
Olayla ilgili olarak şüpheli A.G. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.