Pazarın şampiyonu belli oldu: En çok o sebze satılıyor

Kışlık hazırlık için alışveriş yapan vatandaşlardan Tayyibe Taşkın, bu yıl da evinde çeşitli ürünler hazırlayacağını belirtti. Taşkın, "Bugün de alışveriş yaptım. Kış hazırlığı yapıyoruz. Turşu ve konserve için hazırlık yapıyoruz. Şimdiki kadınlar biraz daha hazıra konuyorlar. Ama eskiler daha da turşu falan, konservelerdir, salçadır her şeyi yapıyorlardı. Bu yıl turşu yapacağız, konserve yapacağız, ezme yapacağız. Yani kışlık hazırlık; çökelektir, peynirdir, cacıktır her şeyi yapıyoruz, hazırlıyoruz" dedi.