Kaynak: Haber Merkezi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, pazarcı esnafıyla yaptığı sohbet sırasında emekli maaşları ve vatandaşların geçim koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerinde de bulunan Babacan’a bir pazarcı esnafı, yüksek enflasyonu hatırlatarak emeklilerin geçinebilmeleri için aylıklarının ne kadar olması gerektiğini sordu.

En düşük emekli aylıklarının mevcut hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığını savunan Babacan, “20 bin lirayla, 25 bin lirayla geçinmek imkânsız” ifadelerini kullandı.

“SINIR 100 BİN TL CİVARINDA”

Esnafın “Kaç para olması lazım Başkanım?” sorusuna yanıt veren Babacan, dört kişilik bir ailenin geçimi için 100 bin TL seviyesine işaret etti.

Babacan, “Satın alma gücüne bakılırsa normalde 100 bin TL’nin altında bir maaşla dört kişilik bir ailenin geçinmesi imkânsız. Yoksulluk sınırı 100 bin TL civarında. Bunun altında kazanıyorsan almak istediğini alamazsın, mümkün değil. Sınır şu anda o. Bu sınırı her ay araştırma yapan Türk-İş söylüyor” dedi.