Giriş seviyesi SUV segmentinin uzun yıllardır liderliğini üstlenen Dacia Duster, üçüncü nesliyle yollarda olmasına rağmen 2026 yılı itibarıyla zorlu bir ticari süreçten geçiyor. Modelin Fransa pazarındaki ilk dönem satışlarının 14 bin 973 adetten 8 bin 842 adede gerilemesi yenilenme kararını hızlandırdı. Bu düşüşün arkasında; Bigster modelinin küçük fiyat farkıyla müşterileri çekmesi, tamamen elektrikli versiyonun bulunmaması ve MG ile Jaecoo gibi Çinli markaların sunduğu donanımlı hibrit alternatifler yer alıyor. Marka, Duster'ın konumunu güçlendirmek için 2028 model yılına özel yenileme hazırlığı yürütüyor.

STRIKER MODELİNDEN ALINAN "T" IŞIK İMZASI

Tasarımcı Julien Jodry’nin çizimleriyle detayları şekillenen 2028 Dacia Duster, markanın yeni Striker modelinden belirgin izler taşıyacak. Ön bölümde kaput çizgisinin altına uzanan ince yatay LED şerit ile aydınlatmalı yeni logo, tampon kenarlarındaki dikey aydınlatma elemanlarıyla birleşerek "T" formunda bir ışık imzası sunacak.

Ana farların daha gizli bir konuma çekildiği ön tasarımda, alt ızgara dinamik bir trapez formu kazanıyor. Aracın yan gövdesinde yeni tasarımlı jantlar ile Clio 6 modelinden alınan yeni yan aynalar kullanılacak. Arka kısımda ise bagaj kapağının temel formu korunurken stop lambaları yükleme eşiğine kadar uzatılarak ön bölümdeki ışık kümesiyle görsel bir bütünlük sağlanacak.

TÜRKİYE PAZARI İÇİN CRİTİK DÖNÜŞÜM

Türkiye'de OYAK Renault’nun Bursa tesislerinde üretilerek Renault logosuyla kullanıcılarla buluşan Duster açısından bu tasarım operasyonu büyük önem taşıyor. Mevcut hafif hibrit, tam hibrit ve LPG'li motor seçeneklerini muhafaza etmesi beklenen modeldeki yeni tasarım çizgisinin, yerli üretim Renault logolu versiyona nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.