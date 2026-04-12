ABD’nin Miami kentindeki Kaseya Center’da düzenlenen UFC 327 kapsamında heyecan dolu bir karşılaşma yaşandı. Ana maç öncesinde oktagona çıkan Paulo Costa ile Azamat Murzakanov arasındaki hafif sıklet mücadelesi büyük çekişmeye sahne oldu.

Paulo Costa, Azamat Murzakanov karşısında eski günlerini hatırlatan bir performans sergileyerek rakibini zor durumda bıraktı.

Brezilyalı dövüşçü, 3. raundun 1 dakika 23. saniyesinde rakibinin kafasına gönderdiği sert bir yüksek tekmeyle Murzakanov’u yere serdi. Hakemin maçı durdurmasıyla Costa, karşılaşmadan nakavtla galip ayrıldı.

İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Bu sonuçla Costa, rakibinin yenilmezlik serisini sonlandırdı. MMA kariyerindeki ilk 16 maçını kazanan Murzakanov, böylece ilk yenilgisini almış oldu.