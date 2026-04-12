Kayserispor Fenerbahçe maçında kırmızı kart tartışması: beIN Trio son noktayı koydu

beIN Trio ekibi, Fenerbahçe’nin Süper Lig’de deplasmanda Kayserispor’u 4-0 yendiği karşılaşmadaki tartışmalı anları ele aldı. Programda, mücadelenin en çok konuşulan pozisyonu olan Guendouzi ile Makarov arasındaki kırmızı kart tartışmasına dair değerlendirmeler paylaşıldı.

Trio yorumcuları, Kayserispor-Fenerbahçe maçında öne çıkan kritik pozisyonları detaylı şekilde inceledi. Eski hakemler, karşılaşmanın seyrini etkileyen ve gündem yaratan kırmızı kart pozisyonuna ilişkin görüşlerini aktardı.

32' Guendouzi'ye yapılan hareket için kırmızı kart gerekir mi?

Bahattin Duran: Ben hakemin verdiği sarı karta katılmıyorum. Bu pozisyon topsuz oyunda şiddetli hareket. Kafayı gösterdi ve vurdu. Kafayı vurmanın şiddeti ölçülmez. Çok şiddetli bir darbe mi, hayır ama bu benim için şiddetli hareket.

Bülent Yıldırım: Pozisyon tartışmasız kırmızı kart. Bu bir şiddetli hareket, yüze yapılan bir hamle. Şiddetini ölçmeye gerek yok. Hakemin kurtulacağı tek nokta şu olurdu; ikisi birbirine alın alına yaklaşmış olsa ve birisi diğerini itse karşılıklı olduğu için bu eylem o zaman sarı karttan bahsedebiliriz.

Deniz Çoban: Hakem ittiğini düşündüğü için VAR buna karışamaz ama ben de sahada kırmızı kart olması gerektiğini düşünüyorum.

76' Kayserispor'un penaltı beklediği pozisyon

Bülent Yıldırım: Top burada Archie Brown'ın eline gelmiyor, takım arkadaşının (Kayserispor) kapalı olan eline geliyor. Yani devam.
Bahattin Duran: Bu top direkt olarak Archie Brown'ın eline gelseydi penaltıydı çünkü eli doğal konumda değil.
Deniz Çoban: Bence de şüphe yok pozisyonda.

85' Cardoso'nun penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Oosterwolde kontrolsüz bir şekilde bastıysa penaltı ve sarı kart olmalı ama o teması göremedim.

Deniz Çoban: Sanki normal adımlamasına kazara olmuş bir şey gibi duruyor. Hakemin buradaki kararına saygı duyarım ben.
Bülent Yıldırım: Oyuncu uzun bacaklı bir futbolcu. Destek ayağını yere basıyor. Bu bir kaza.

