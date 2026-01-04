UFC’nin ikonik isimlerinden Ilia Topuria, eski partneri Giorgina Uzcategui ile olan kızının durumu ve yasal korumasıyla ilgili olarak ocak ayında ifade vermeye çağrılmıştı. Bu haber üzerine Topuria bir açıklama yaptı.

ILIA TOPURIA'NIN AÇIKLAMASI

“Medyanın bana yıllar boyunca gösterdiği saygılı yaklaşım için her zaman derin bir minnettarlık hissettim. Onlar, bu yolculuğumun önemli bir parçası oldular ve olmaya da devam ediyorlar.

Ne yazık ki ve büyük bir üzüntüyle, şu anda sporla hiçbir ilgisi olmayan konular nedeniyle gündemdeyim. Kamuoyunda tanınan biri olmanın, gerçek dışı haberler ve yalnızca tıklanma amacı taşıyan, gerçeği ve sonuçlarını hiçe sayan yanıltıcı, sansasyonel başlıklara maruz kalmak anlamına geldiğini anlıyorum.

Dün bir medya kuruluşu, aile içi şiddet davasında ifade vermeye çağrıldığımı iddia eden asılsız bir başlıkla bir haber yayımladı. Bu başlık daha sonra gerçeği yansıtmadığı için değiştirilmek zorunda kaldı. Hiçbir zaman böyle bir konuda ifade vermeye çağrılmadım ve elbette gerekirse her zaman isteyerek ifade veririm. Gerçek şu ki, yargı sisteminin işleyişi gereği, mahkemeye gitmem gerekiyor; ancak bu çağrı tamamen kızımın İspanya dışına seyahatiyle ilgili ailevi ve idari bir meseleyle bağlantılıdır. Kızımı, defalarca girişimde bulunmama rağmen, dört aydır göremiyorum.

Kamuoyunda olmanın bedelini kabul ediyorum; ancak bu, doğrulanmamış yanlış bilgilerin yayılmasını, gerçeklerin çarpıtılmasını ya da korunmayı hak eden bir reşit olmayanla ilgili konuların ifşa edilmesini haklı çıkarmaz. Bu durum, ayrılığın ardından haftalar süren görüşmelerden sonra, eski eşim tarafından açılan bir boşanma davasıyla başladı. Mantıksız mali talepleri kabul etmeyi reddettikten sonra, haftalar sonra bana yönelik bir istismar iddiasıyla şikâyette bulunuldu — daha önce de bununla tehdit edilmiştim ve şu anda bu iddia mahkemeler tarafından inceleniyor.

Tanrı’ya, adalete ve insanlara olan güvenimi korumaya devam ediyorum. Gerçeğin ortaya çıkacağını ve hayatımdaki en önemli iki şeyden birini — oğlum Hugo’nun yanında — kızım Giorgina’yı yeniden kucaklayabileceğimi biliyorum.

Medyadan tek ricam, bugüne kadar çoğunun bana gösterdiği aynı saygı ve titizliği sürdürmeleri ve gerçeklere bağlı kalmalarıdır; çünkü gerçeğin izlediği tek bir yol vardır.”

Tanrı sizi korusun."