Kaynak: İHA

Yangın; Defne ilçesi Çekmece Mahallesi 37.sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın giriş katında yaşandı. Giriş katta bulunan dairede sebebi henüz belirlenemeyen yangından dolayı alevler yükseldi.

Ardı ardına patlamaların yaşandığı dairede alevleri fark eden 5 kişilik aile yangından kaçsa da anne ve oğlu alevlerin arasında kalarak yaralandı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını diğer katlara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında anne ve oğlu yanarak yaralanırken 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Anne ve oğlunun hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Yangında alevlere teslim ola evse kullanılmaz hale geldi.

"DEPREM OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Yangın anında yaşadığı korku dolu anları anlatan Nisanur Yaylacı, "Lavabodan çıkarken patlama sesini duydum ve sarsıldım, ben deprem olduğunu düşündüm. Kapıdan çıkar çıkmazda yangının yayılmaya başladığını gördüm ve dışarıya koştum. Televizyonumuz, klimamız ve balkonda jeneratörümüz vardı oda patladı.

İtfaiye çok hızlı müdahale etti ama olan oldu. Yangın bu odada başladı. Yangının nasıl çıktığını bende tam olarak görmedim, sadece yayıldığını gördüm. Dayılarım ve annemle bir arada yaşıyoruz.

Küçük dayım baya ağır yaralandı, annennem de yandı ve annemin elinde yaralar var. 3 kişi yaralı olarak hastaneye yaralı olarak gitti, 2 kişi de çok şükür dumandan etkilenerek atlattık. Evimize tamirat gerekiyor, kurtarabildiğimiz eşyalar olursa onları kurtaracağız ve sıvalara kadar her şey yıkılmış" dedi.