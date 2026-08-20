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Türkiye ekonomisindeki derin uçurum, vatandaşın mutfağındaki yangın ile manşetleri süsleyen "müjdeler" arasındaki tezatla büyümeye devam ediyor.

Sokağın acı gerçekleri karşısında iktidar medyası Diyarbakır’da devasa petrol rezervini müjdeler olarak medyaya sunuyor.

Erken seçim mi yaklaşıyor sorusu da akıllara gelmiyor değil. Gerçekler cüzdan yakarken, hayaller tabiri caizse "baş döndürüyor”

​ACI REÇETENİN RAKAMLARI: VATANDAŞ ENFLASYONA YENİLDİ

​Sokağın enflasyonu ile maaşlar arasındaki makas artık kapanmaz bir hal aldı. İşte süslü lafların ardında yatan, Türkiye'nin yüzleşmek zorunda olduğu yalın ekonomik tablo.

Dört kişilik bir ailenin sadece karın tokluğuna yaşayabilmesi için gereken tutar 37 bin TL'yi aşarak ürkütücü bir seviyeye ulaştı.

Milyonlarca çalışanın tek geçim kaynağı olan asgari ücret, açlık sınırının tam 10 bin TL gerisinde kalarak 27 bin 75 TL'de eridi bitti.

​Ömrünü bu ülkeye adayan emekliler, 23 bin 552 TL'lik maaşlarıyla adeta hayatta kalma savaşı veriyor.

​Makyajlı rakamların ötesindeki geniş tanımlı (gerçek) işsizlik oranı yüzde 30'a dayandı. Gençler umutsuz, sokaklar işsiz kaynıyor.

​Türkiye'nin dış borcu tarihi rekorlar kırarak gelecek nesillerin ipotek altına alınmasını hızlandırıyor.

​540 MİLYAR DOLARLIK PETROL: "AMAN DİKKATLİ KOKLAYIN, KAFAYI ÇARPAR!"

​Mutfaktaki yangın bu denli büyümüşken, gündeme servis edilen yeni "müjde" ise kamuoyunda acı bir tebessüm yarattı. Diyarbakır'da tam 540 milyar dolarlık petrol rezervi bulunduğu haberlerine vatandaşlar, ekonomi yönetimine ironik bir uyarıda bulunuyor: Aman dikkatli koklayın, kafayı çarpar!

Cebinde ay sonunu getirecek parası olmayan vatandaşa 540 milyar dolarlık rüyalar anlatsanız da, bakkaldaki veresiye defteri petrol müjdeleriyle kapanmıyor. Gerçek işsizlik yüzde 30'a dayanmış, dış borç rekor kırarken milleti petrol kokusuyla cezbetmeye çalışmak, ekonomik buhrandan kaçış biletidir.

ERKEN SEÇİMİN ÖN AYAK SESLERİ Mİ?

Bu kaçış bileti ise 2027 yılında bir erken seçimin ön ayak sesleri olarak ta yorumlanıyor. Bilindiği üzere iktidar geçtiğimiz seçim öncelerinde hem petrol ve hem de doğal gaz rezervi haberleri ile seçim çalışmalarını başlatmıştı.