Sındırgı'da yangın kabusu: Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı

7 UÇAK, 8 HELİKOPTER VE 295 PERSONELLE YANGINA MÜDAHALE

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, yangına 7 uçak, 8 helikopter, 31 arazöz, 3 itfaiye aracı, 16 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 21 hizmet aracı, 4 dozer ve 2 ambulans olmak üzere toplam 295 personelle müdahale edildiği bildirildi.