Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Sındırgı'da yangın kabusu: Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı

Sındırgı'da yangın kabusu: Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde seyir halindeki kamyonda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, yerleşim yerleri çevresinde güvenlik koridoru oluşturuldu.

Kaynak: DHA
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Sındırgı'da yangın kabusu: Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı - Resim: 1

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde seyir halindeki bir kamyonda çıkan yangının ormanlık alana sıçraması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına 7 uçak, 8 helikopter, 31 arazöz ve 295 personelle müdahale edilirken, yerleşim yerlerinin çevresinde tedbir amacıyla güvenlik koridoru oluşturuldu.

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Sındırgı'da yangın kabusu: Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı - Resim: 2

Yangın, Sındırgı ilçesi Düvertepe Mahallesi yakınlarındaki Sındırgı-Simav kara yolunda saat 13.00 sıralarında seyir halindeki bir kamyonda başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler, yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. Yangını fark eden sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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Sındırgı'da yangın kabusu: Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı - Resim: 3

7 UÇAK, 8 HELİKOPTER VE 295 PERSONELLE YANGINA MÜDAHALE

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, yangına 7 uçak, 8 helikopter, 31 arazöz, 3 itfaiye aracı, 16 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 21 hizmet aracı, 4 dozer ve 2 ambulans olmak üzere toplam 295 personelle müdahale edildiği bildirildi.

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Sındırgı'da yangın kabusu: Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı - Resim: 4

Orman Genel Müdürlüğü ise daha önce yaptığı açıklamada, yangına 6 uçak, 6 helikopter, 45 arazöz, 1 iş makinesi ve 269 personelle müdahale edildiğini duyurmuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Sındırgı Belediyesi ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

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Sındırgı'da yangın kabusu: Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı - Resim: 5

YERLEŞİM YERLERİNİN ÇEVRESİNDE GÜVENLİK KORİDORU

Yangının yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle bölgede tedbir amacıyla güvenlik koridoru oluşturuldu.

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Sındırgı'da yangın kabusu: Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı - Resim: 6

Sındırgı Belediyesi ekipleri, yangın nedeniyle Sındırgı-Simav kara yolunun kullanılmaması yönünde vatandaşlara anonslarla uyarıda bulundu.

Havanın kararmasının ardından yangına müdahalenin karadan devam ettiği bildirildi.

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