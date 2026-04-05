Hristiyanlık inancının temel taşı olarak kabul edilen Paskalya Bayramı, bu yıl da dünya genelinde büyük bir maneviyat ve coşkuyla karşılanıyor.

PASKALYA BAYRAMI NEDİR?

Paskalya, Hristiyanlık öğretisindeki en eski ve en kutsal bayramdır. "Kıyam Yortusu" olarak da bilinen bu özel gün, İsa Mesih’in çarmıha gerildikten üç gün sonra yeniden dirilişini simgeler. Kırk günlük bir hazırlık ve oruç dönemi olan "Büyük Perhiz"in ardından gelen bu bayram, yasın sona ermesini ve ebedi yaşamın müjdelenmesini temsil eder.

2026 PASKALYA BAYRAMI HANGİ GÜN?

Paskalya, her yıl bahar ekinoksundan sonraki ilk dolunayın ardından gelen Pazar günü kutlandığı için sabit bir tarihi yoktur. Takvim farklılıkları nedeniyle Batı ve Doğu kiliseleri bazen farklı tarihlerde kutlama yapmaktadır.

Katolik ve Protestanlar için: 2026 yılında Paskalya Bayramı 5 Nisan Pazar günü (bugün) kutlanmaktadır.

Ortodokslar için: Jülian takvimi esas alındığı için bu yıl Ortodoks dünyasında Paskalya 12 Nisan Pazar günü kutlanacaktır.

PASKALYA NEDEN ÖNEMLİ?

Hristiyan inancına göre Paskalya, dinin temel dayanağıdır. İsa Mesih’in dirilişi, ölümün yenildiğinin ve insanlığın günahlarından arınma yolunun açıldığının bir kanıtı olarak kabul edilir. Bu nedenle kiliselerde düzenlenen ayinlerde "Mesih dirildi!" nidaları yükselir ve dünya genelinde barış, kardeşlik ve yeniden doğuş mesajları verilir.

RENKLİ GELENEKLER

Bayramın en bilinen sembolü olan Paskalya Yumurtası, yeni hayatı temsil eder. Haşlanan yumurtalar canlı renklere (özellikle İsa’nın kanını simgeleyen kırmızıya) boyanır ve tokuşturulur.

İNGİLİZ KRALİYET AİLESİ WİNDSOR KALESİ’NDE PASKALYA AYİNİNE KATILDI

İngiltere’nin Windsor kentindeki Windsor Kalesi’nde bulunan St George’s Chapel’da düzenlenen Paskalya ayinine Galler Prensi William, Galler Prensesi Catherine, Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis katıldı.

VATİKAN'DA PASKALYA GECESİ AYİNİNİ KUTLANDI

Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'nda Paskalya Gecesi Ayini düzenlendi. Ayine Papa 14. Papa Leo da katıldı.

ŞAM’DA LADY OF DAMASCUS KİLİSESİ’NDE PASKALYA AYİNİ DÜZENLENDİ

Suriye’nin başkenti Şam’daki "Lady of Damascus" Rum Katolik Kilisesi’nde, Paskalya Yortusu dolayısıyla ayin düzenlendi.