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Kaynak: AA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yaz sezonunda havalimanlarında yaşanabilecek yoğunluklara karşı yeni sınır yönetim sistemi olan Giriş-Çıkış Sistemi (EES) için esneklik sinyali verdi.

AB Komisyonu’nun günlük basın toplantısında konuşan İçişleri ve Göçten Sorumlu Sözcü Markus Lammert, EES’nin AB vatandaşı olmayan kişilerin giriş ve çıkışlarını dijital olarak kayıt altına aldığını belirtti. Lammert, sistem sayesinde bugüne kadar 1000’den fazla güvenlik riski taşıyan kişinin tespit edildiğini açıkladı.

YAZ DÖNEMİNDE ESNEKLİK GÜNDEMDE

Komisyon, yaz aylarında havalimanlarında aşırı yoğunluk yaşanması durumunda, biyometrik veri kayıt işlemlerinin geçici olarak askıya alınabileceğini bildirdi. Ancak bu uygulamanın sınır kontrollerinin kaldırılması anlamına gelmediği vurgulandı.

SORUN SADECE EES DEĞİL

Yetkililer, bazı havalimanlarında yaşanan uzun bekleme sürelerinin yalnızca EES kaynaklı olmadığını, aynı zamanda:

Personel yetersizliği

Altyapı eksikliği

Kapasite sorunları

gibi yapısal nedenlerden de kaynaklandığını ifade etti.

FRONTEX DESTEK VERECEK

Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex), yoğunluk yaşanan havalimanlarına personel desteği sağlamaya hazır olduğunu duyurdu. Ayrıca yolcular için ön kayıt uygulamasının yaygınlaştırılması planlanıyor.

SİSTEM 10 NİSAN’DA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

10 Nisan’da yürürlüğe giren EES sistemiyle birlikte:

Pasaportlara elle damga vurma uygulaması sona erdi

AB vatandaşı olmayan yolcular için parmak izi ve biyometrik fotoğraf zorunlu hale geldi

Bu yeni uygulama, sınır kapılarında işlem sürelerinin uzamasına neden olabiliyor.

AB Komisyonu’nun önümüzdeki günlerde sistemin uygulanmasına ilişkin teknik detayları paylaşacağı yeni bir bilgilendirme toplantısı düzenlemesi bekleniyor.