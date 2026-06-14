Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Schengen pasaport kontrolünde kriz: Avrupa'ya gidecekler dikkat

Schengen pasaport kontrolünde kriz: Avrupa'ya gidecekler dikkat

Yaz tatili için Avrupa planı yapan milyonlarca yolcuyu yakından ilgilendiren yeni bir uyarı geldi. Avrupa Birliği'nin uygulamaya aldığı yeni Giriş/Çıkış Sistemi (EES) nedeniyle birçok havalimanında uzun kuyruklar ve ciddi gecikmeler yaşanıyor.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Schengen pasaport kontrolünde kriz: Avrupa'ya gidecekler dikkat - Resim: 1

İngiliz basınında yer alan değerlendirmelere göre, sistemin uygulanmaya başlamasının ardından bazı yolcuların işlemlerini zamanında tamamlayamadığı ve uçaklarını kaçırdığı bildirildi.

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Schengen pasaport kontrolünde kriz: Avrupa'ya gidecekler dikkat - Resim: 2

BİYOMETRİK KONTROLLER YOĞUNLUĞU ARTIRDI

Daily Mail köşe yazarı ‘Holiday Guru’ya göre, yeni sistem kapsamında Schengen Bölgesi'ne giriş yapan üçüncü ülke vatandaşlarından parmak izi ve yüz taraması gibi biyometrik veriler alınmaya başlandı.

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Schengen pasaport kontrolünde kriz: Avrupa'ya gidecekler dikkat - Resim: 3

Ancak uygulamada yaşanan teknik aksaklıklar ve sistem sorunları nedeniyle özellikle yoğun yolcu trafiğine sahip havalimanlarında uzun bekleme süreleri oluştu. Milano ve Amsterdam Schiphol Havalimanı gibi Avrupa'nın önemli ulaşım merkezlerinde kuyrukların dikkat çekici boyutlara ulaştığı ifade ediliyor.

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Schengen pasaport kontrolünde kriz: Avrupa'ya gidecekler dikkat - Resim: 4

İKİ SAAT ÖNCE GİTMEK YETMEYEBİLİR

Uzmanlar, kısa mesafeli Avrupa uçuşlarında yıllardır tavsiye edilen iki saatlik erken varış süresinin artık yeterli olmayabileceğine dikkat çekiyor.

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Schengen pasaport kontrolünde kriz: Avrupa'ya gidecekler dikkat - Resim: 5

Yeni değerlendirmelere göre yolcuların uçuşlarından en az üç saat önce havalimanında bulunmaları öneriliyor. Böylece güvenlik ve pasaport işlemlerinde yaşanabilecek gecikmeler nedeniyle uçuş kaçırma riskinin azaltılması hedefleniyor.

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Schengen pasaport kontrolünde kriz: Avrupa'ya gidecekler dikkat - Resim: 6

KÜÇÜK GECİKMELER BÜYÜK SORUNLARA DÖNÜŞEBİLİYOR

Havacılık uzmanlarının hesaplamalarına göre yolcu başına yalnızca 20 saniyelik ek işlem süresi bile yüzlerce yolcunun bulunduğu uçuşlarda önemli gecikmelere neden olabiliyor.

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Schengen pasaport kontrolünde kriz: Avrupa'ya gidecekler dikkat - Resim: 7

Aynı anda birden fazla uçağın yolcularının işlem yaptırması durumunda bekleme sürelerinin saatleri bulabileceği belirtilirken, bazı havalimanlarında operasyonel aksaklıkların büyüyebileceği ifade ediliyor.

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Schengen pasaport kontrolünde kriz: Avrupa'ya gidecekler dikkat - Resim: 8

UÇAKLAR YOLCUSUZ KALKABİLİR

Uzmanlar, yaşanan yoğunluğun sadece yolcuları değil havayolu şirketlerini de etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

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Schengen pasaport kontrolünde kriz: Avrupa'ya gidecekler dikkat - Resim: 9

Mürettebatın yasal çalışma süresi sınırlarını aşmaması için bazı uçuşların bekleyen yolcular olmadan kalkmak zorunda kalabileceği belirtiliyor. Bu durumda uçağı kaçıran yolcuların çoğu zaman havayolu şirketlerinden tazminat alma hakkına sahip olmayabileceği ifade ediliyor.

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Schengen pasaport kontrolünde kriz: Avrupa'ya gidecekler dikkat - Resim: 10

İNGİLİZ BASININDAN TÜRKİYE TAVSİYESİ

Yaşanan yoğunluklar nedeniyle İngiliz basınında yaz tatili planlayan yolculara alternatif destinasyon önerileri de yapıldı.

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Schengen pasaport kontrolünde kriz: Avrupa'ya gidecekler dikkat - Resim: 11

Schengen Bölgesi dışında bulunan Türkiye, Tunus, Fas ve Arnavutluk gibi ülkelerin, Avrupa'nın bazı noktalarına göre daha az riskli seçenekler olabileceği değerlendirildi. Ayrıca Schengen sistemine dahil olmayan İrlanda da alternatif destinasyonlar arasında gösterildi.

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Schengen pasaport kontrolünde kriz: Avrupa'ya gidecekler dikkat - Resim: 12

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Avrupa havalimanlarında yaşanan yoğunluğun artması beklenirken, uzmanlar yolcuların seyahat planlarını yaparken ek süre bırakmaları ve havayollarının güncel duyurularını takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.

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