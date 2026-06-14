Schengen pasaport kontrolünde kriz: Avrupa'ya gidecekler dikkat

Schengen Bölgesi dışında bulunan Türkiye, Tunus, Fas ve Arnavutluk gibi ülkelerin, Avrupa'nın bazı noktalarına göre daha az riskli seçenekler olabileceği değerlendirildi. Ayrıca Schengen sistemine dahil olmayan İrlanda da alternatif destinasyonlar arasında gösterildi.