İngiliz basınında yer alan değerlendirmelere göre, sistemin uygulanmaya başlamasının ardından bazı yolcuların işlemlerini zamanında tamamlayamadığı ve uçaklarını kaçırdığı bildirildi.
Schengen pasaport kontrolünde kriz: Avrupa'ya gidecekler dikkat
Yaz tatili için Avrupa planı yapan milyonlarca yolcuyu yakından ilgilendiren yeni bir uyarı geldi. Avrupa Birliği'nin uygulamaya aldığı yeni Giriş/Çıkış Sistemi (EES) nedeniyle birçok havalimanında uzun kuyruklar ve ciddi gecikmeler yaşanıyor.Dilek Taşdemir
BİYOMETRİK KONTROLLER YOĞUNLUĞU ARTIRDI
Daily Mail köşe yazarı ‘Holiday Guru’ya göre, yeni sistem kapsamında Schengen Bölgesi'ne giriş yapan üçüncü ülke vatandaşlarından parmak izi ve yüz taraması gibi biyometrik veriler alınmaya başlandı.
Ancak uygulamada yaşanan teknik aksaklıklar ve sistem sorunları nedeniyle özellikle yoğun yolcu trafiğine sahip havalimanlarında uzun bekleme süreleri oluştu. Milano ve Amsterdam Schiphol Havalimanı gibi Avrupa'nın önemli ulaşım merkezlerinde kuyrukların dikkat çekici boyutlara ulaştığı ifade ediliyor.
İKİ SAAT ÖNCE GİTMEK YETMEYEBİLİR
Uzmanlar, kısa mesafeli Avrupa uçuşlarında yıllardır tavsiye edilen iki saatlik erken varış süresinin artık yeterli olmayabileceğine dikkat çekiyor.
Yeni değerlendirmelere göre yolcuların uçuşlarından en az üç saat önce havalimanında bulunmaları öneriliyor. Böylece güvenlik ve pasaport işlemlerinde yaşanabilecek gecikmeler nedeniyle uçuş kaçırma riskinin azaltılması hedefleniyor.
KÜÇÜK GECİKMELER BÜYÜK SORUNLARA DÖNÜŞEBİLİYOR
Havacılık uzmanlarının hesaplamalarına göre yolcu başına yalnızca 20 saniyelik ek işlem süresi bile yüzlerce yolcunun bulunduğu uçuşlarda önemli gecikmelere neden olabiliyor.
Aynı anda birden fazla uçağın yolcularının işlem yaptırması durumunda bekleme sürelerinin saatleri bulabileceği belirtilirken, bazı havalimanlarında operasyonel aksaklıkların büyüyebileceği ifade ediliyor.
UÇAKLAR YOLCUSUZ KALKABİLİR
Uzmanlar, yaşanan yoğunluğun sadece yolcuları değil havayolu şirketlerini de etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.
Mürettebatın yasal çalışma süresi sınırlarını aşmaması için bazı uçuşların bekleyen yolcular olmadan kalkmak zorunda kalabileceği belirtiliyor. Bu durumda uçağı kaçıran yolcuların çoğu zaman havayolu şirketlerinden tazminat alma hakkına sahip olmayabileceği ifade ediliyor.
İNGİLİZ BASININDAN TÜRKİYE TAVSİYESİ
Yaşanan yoğunluklar nedeniyle İngiliz basınında yaz tatili planlayan yolculara alternatif destinasyon önerileri de yapıldı.
Schengen Bölgesi dışında bulunan Türkiye, Tunus, Fas ve Arnavutluk gibi ülkelerin, Avrupa'nın bazı noktalarına göre daha az riskli seçenekler olabileceği değerlendirildi. Ayrıca Schengen sistemine dahil olmayan İrlanda da alternatif destinasyonlar arasında gösterildi.
Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Avrupa havalimanlarında yaşanan yoğunluğun artması beklenirken, uzmanlar yolcuların seyahat planlarını yaparken ek süre bırakmaları ve havayollarının güncel duyurularını takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.