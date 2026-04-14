İstanbul Bayrampaşa’da bir parkta yaşanan şiddet olayı, kamuoyunda tepki çekti. 16 yaşındaki bir çocuk, yaşıtları tarafından sopalarla darbedilerek ağır yaralandı.

Olay, 12 Nisan’da Yıldırım Mahallesi’nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre M.M. isimli çocuk, iki kişinin sopalı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan genci hastaneye kaldırdı. M.M.’nin beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SALDIRI ANI KAYDA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili başlattıkları soruşturma kapsamında saldırı anına ilişkin görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda, darp sırasında cep telefonuyla kayıt aldığı belirlenen S.Y. isimli çocuk gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen E.C.B. (20) ve K.T.S. (17) ise “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.