İstanbul Beşiktaş’ta park meselesi yüzünden çıkan tartışmada 67 yaşındaki Erdoğan Ş, silahla 70 yaşındaki Ferşat Tellioğlu’nu vurdu. Ağır yaralanan Tellioğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın ardından, Tellioğlu’nun yakınları olay yerine geldi ve araç içinde bulunan Erdoğan Ş.’ye saldırdı. Otomobilin içinde darbedilen Erdoğan Ş., daha sonra araçtan çıkarılarak yere yatırıldı ve sokak ortasında tekme ve yumruklarla uzun süre darp edildi.

Erdoğan Ş., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olarak A.B. (28), V.A. (32), C.A. (39) ve H.A. (62) de gözaltına alındı.

Olay, dün (13 Şubat) saat 11.05 sıralarında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ferşat Tellioğlu ile Erdoğan Ş. arasında araç park etme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

İkili arasındaki tartışma büyüyünce Erdoğan Ş., yanında bulunan silahla Tellioğlu’na ateş etti. Silahla vurulan Tellioğlu yaralanarak yere yığıldı. Olayın ardından Tellioğlu’nun yakınlarının olay yerine geldiği ve araç içinde bulunan Erdoğan Ş.’ye saldırdı. Otomobilin içinde darbedilen Erdoğan Ş., daha sonra araçtan çıkarılarak yere yatırıldı ve sokak ortasında tekme ve yumruklarla uzun süre darp edildi. Bir süre yerde sürüklenen Erdoğan Ş., aldığı darbeler sonucu hareketsiz kaldı. Silah ve kavga seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Ferşat Tellioğlu, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Tellioğlu’nu vuran Erdoğan Ş. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Beşiktaş Devriye Ekipler Amirliği ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattığı bilgisi edinildi. Yapılan incelemeler sonucunda kavgaya karışan A.B., V.A., C.A. ve H.A. gözaltına alındı. Erdoğan Ş.’nin Tellioğlu’nu vurduğu silah ele geçirilirken, evinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör ve 506 adet farklı ebatlarda fişek bulundu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

GÖRÜNTÜLER KAYDEDİLDİ

Çevrede bulunan kişiler olay anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, Ferşat Tellioğlu’nun kaldırımda yaralı halde yerde yattığı, yakınlarının ise araç içinde bulunan Erdoğan Ş.’ye saldırdığı görülüyor. Araçtan çıkarılan Erdoğan Ş.’nin tekme ve yumruklarla darbedildiği, bir süre yerde sürüklendikten sonra hareketsiz kaldığı anlar da kameralara yansıdı.