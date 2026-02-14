Yeniçağ Gazetesi
14 Şubat 2026 Cumartesi
Gökyüzünde yumruk yumruğa kavga: Uçak rota değiştirdi: Polis uçağa girip iki yolcuyu göz altına aldı

Gökyüzünde yumruk yumruğa kavga: Uçak rota değiştirdi: Polis uçağa girip iki yolcuyu göz altına aldı

Antalya-Manchester seferini yapan uçakta yolcular arasında çıkan şiddetli kavga, uçağın Brüksel'e acil iniş yapmasına neden oldu. Alkolün de etkisiyle başlayan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Pilot, uçuş güvenliği için Brüksel Havalimanı'na yöneldi. Polis uçağa girerek iki yolcuyu gözaltına aldı.

Gökyüzünde yumruk yumruğa kavga: Uçak rota değiştirdi: Polis uçağa girip iki yolcuyu göz altına aldı - Resim: 2

Jet2 havayolunun LS896 sefer sayılı Antalya-Manchester uçağında meydana geldi

Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Kabin ekibinin müdahalesine rağmen kavganın sürmesi üzerine pilot, Brüksel Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 yolcu, havayolu şirketi tarafından uçuşlardan ömür boyu men edildi. Kavga anı ise başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

'İKİ YOLCUYU ÖMÜR BOYU CEZALANDIRIYORUZ'

Jet2 havayolundan olayla ilgili yapılan açıklamada, "Antalya-Manchester seferimiz LS896, iki yolcunun korkunç davranışları nedeniyle Brüksel’e yönlendirildi. Bu iki yolcu polis tarafından uçaktan indirildi ve uçuşumuz Manchester’a devam etti.

Söz konusu yolcuları ömür boyu uçuş yasağıyla cezalandırıyoruz. Ayrıca bu yönlendirme nedeniyle oluşan tüm masrafları kendilerinden tahsil edeceğiz. Aile dostu bir havayolu olarak yolcu huzurunu bozan davranışlara sıfır tolerans gösteriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA
