İstanbul Fatih’teki Tarihi Mısır Çarşısı girişinde sabah saatlerinde alacak verecek meselesi yüzünden iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, B.A. belinden çıkardığı tabancayla ateş ederek A.U'yu yaraladı.

Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, olay yerinin yakınında bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri duruma anında müdahale etti. Güven Timleri tarafından kısa sürede etkisiz hale getirilen saldırgan B.A gözaltına alındı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye götürülen yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

YARALININ BAŞINDA BEKLEDİ

Silahlı yaralama sonrası B.A.'nın olaydan sonra yaralının başında beklediği o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.