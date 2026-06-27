Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi’nde yürekleri ağza getiren bir araç yangını meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın avlusunda park halinde bulunan, Musa K.’ye ait otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine Besni Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İhbarın ardından kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Şans eseri can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, otomobilde maddi hasar meydana geldi.