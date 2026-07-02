2017’den bu yana blokzincir ekosisteminin gelişimine öncülük eden Paribu, onuncu yılına yaklaşırken şimdiye kadarki en büyük ürün güncellemelerinden birini duyurdu. Geleneksel ve dijital varlık sınıflarından farklı finansal ürünleri tek uygulamada buluşturmak için harekete geçen Paribu, kullanıcıların self-custody cüzdanları aracılığıyla erişebildiği merkeziyetsiz borsa (DEX), vadeli işlemler ve opsiyon piyasalarını kapsayan merkeziyetsiz finans (DeFi) ile Getiri ürününü devreye aldı.

Yakında Borsa İstanbul, New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) ve Nasdaq’ta listelenen hisse senetlerinin, sertifikaların, fonların ve ETF’lerin alım satımına aracılık etmeye hazırlanan Paribu, hisse senedi işlemleri için bekleme listesi açtı. Geleneksel piyasalara dair canlı veri akışı da tüm Paribu kullanıcılarına ücretsiz sunmaya başlandı.

Bireysel saklama güvencesiyle, tanıdık arayüzden DeFi erişimi

Paribu, DeFi entegrasyonuyla merkezi alım satım deneyimini merkeziyetsiz finansa taşıdı. DeFi özelliği, Paribu kullanıcılarına ayrı bir cüzdan uygulaması gerekmeden yüzlerce merkeziyetsiz token'a Paribu arayüzünden erişme olanağı sunuyor. Paribu'nun dijital varlık saklama teknolojisi ColdShield®'ı geliştirirken elde ettiği tecrübeyi somutlaştıran güvenli ve kullanıcı dostu bireysel saklama (self-custody) mimarisi, varlıkların kontrolünün kullanıcıda kalmasını sağlıyor. Geçiş anahtarı teknolojisiyle korunan, seed phrase gerektirmeyen ve Paribu bakiyesiyle işlem yapılan DeFi cüzdanı, arayüz değiştirmeden, her kullanıcıya Paribu standartlarında DeFi erişimi veriyor.

Paribu, DeFi ürününü yalnızca token alım satımıyla sınırlı tutmuyor. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen entegrasyonla, Ocak 2026 itibarıyla aylık işlem hacminin 20 milyar dolara ulaştığı bilinen kripto opsiyon piyasaları, Polymarket aracılığıyla Paribu kullanıcılarıyla buluşuyor. Ocak 2026 itibarıyla aylık işlem hacminin 20 milyar dolara ulaştığı bilinen opsiyon piyasaları, Polymarket entegrasyonuyla Paribu üzerinden Türkiye’de ilk kez erişime açıldı. Paribu ayrıca, Hyperliquid aracılığıyla vadeli işlemleri de Paribu deneyimi içinde, ayrı bir cüzdan uygulaması gerekmeden kullanılabilecek şekilde devreye aldı.

Hisse senedi işlemleri yakında Paribu'da

İlerleyen dönemde, dijital ve geleneksel varlık portföyünü tek uygulamada buluşturmayı hedefleyen Paribu’da BIST, NYSE ve Nasdaq’ta listelenen hisse senetlerine, sertifikalara, fonlara ve ETF’lere erişme olanağı sunacak hisse ürünü için de bekleme listesi devreye alındı. Öte yandan Borsa İstanbul ve ABD borsalarına ait gerçek zamanlı fiyat verileri tüm Paribu kullanıcılarına açıldı.

Paribu, Ekim 2025’te yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteniyle Paribu Yatırım Menkul Değerler A.Ş ünvanıyla, geniş yetkili aracı kurum kuruluş izni almıştı. Kripto varlık sektöründe doğan, on yıla yakın süredir özsermayeyle büyüyen ve 2025’in sonlarında Türkiye’nin en büyük fintech satın almasına imza atan Paribu, kripto yerlisi bir finansal teknoloji şirketinin güçlü finansal yapısı ve düzenleyici uyuma verdiği önemle, regülatif çıtanın yüksek olduğu geleneksel piyasalara genişleyebileceğini kanıtladı.

Portföydeki varlıklar beklerken de çalışıyor: Getiri

Yeni özellik setiyle kullanıma sunulan Paribu Getiri ise her seviyeden kullanıcıya Türk lirası dahil, çeşitli kripto varlıkları esnek ve vadeli havuzlarda değerlendirerek günlük getiri kazanma olanağı sunuyor. Kesintisiz çıkış, esnek vade ve şeffaf havuz koşullarıyla öne çıkan Paribu Getiri, son dönemde blokzincir tabanlı sermaye verimliliği araçları arasında dikkat çeken mekanizmaları tüm kullanıcılar için erişilebilir kılıyor.

Paribu dünyası, Paribu Pass ile yaşama uzanıyor

2020'den bu yana 30'dan fazla kültür sanat kurumuyla iş birliği yapan, 32 milyondan fazla kişinin sanatla buluşmasına katkıda bulunan son olarak İstanbul’a Paribu Art isimli kültür sanat platformunu kazandıran Paribu, bu alana katkılarını Paribu Pass ile biletleme deneyimine de taşıyor. Paribu hesabıyla doğrudan giriş yapılan, Paribu’daki sadakat sistemiyle ortak çalışan ve Paribu kullanıcılarının ayrıcalıklarını finansın ötesine genişleten Paribu Pass; konser, tiyatro, sinema ve festival biletlerini ek ücret olmadan, tek yerden sunuyor.

Dönüşümün altında sistem ve teknoloji var

Paribu'nun tüm bu yenilikleri, mühendislik, teknoloji ve tasarım kararlarıyla şekillenen bir altyapı üzerine oturuyor. Sektörde yaygın monolitik motorlar yerine yatay ölçeklenebilir bir mimari kullanan ve Paribu imzası taşıyan emir eşleme motoru Hyper Engine, saniyede 7,6 milyon emir işleme kapasitesiyle her emrin arkasındaki mühendislik olarak konumlanıyor. Paribu'nun tescilli kripto varlık saklama teknolojisi ColdShield® ise Paribu’nun self-custody uzmanlığının temelini oluşturuyor.

Yapay zekanın sistematik bir biçimde benimsendiği ve kullanıldığı yeni ürün geliştirme yaklaşımı, yenilenen tasarım sistemiyle birleşerek finanstan yaşama genişleyen evreninde tutarlı bir deneyim sunmasını ve yeni ürünleri hızla hayata geçirmesini kılacak. Bu sayede Paribu, farklı varlık sınıflarına ve finansal ürünlere tek arayüzden erişim sunan, etki alanı finansın ötesine taşan bir uygulamaya dönüşecek.