Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberine göre, perşembe akşamı Fransa’nın Lyon kentinde oynanacak UEFA Avrupa Ligi Olimpik Lyon–PAOK karşılaşması için yola çıkan taraftarları taşıyan minibüs, Romanya’da trafik kazası geçirdi.

PAOK taraftarlarını taşıyan araç, Lugojelul kenti yakınlarında DN6–E70 otoyolunda, sollama sırasında karşı yönden gelen bir tırla çarpıştı. Kazada araçta bulunan 10 kişiden 7’si yaşamını yitirirken, yaralanan 3 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, kazayla ilgili yaptığı açıklamada büyük üzüntü duyduğunu belirterek, Yunan hükümeti ve itfaiye ekiplerinin Romanya’daki yerel makamlarla iş birliği içinde olduğunu ifade etti. Miçotakis, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve PAOK camiasına başsağlığı diledi.

PAOK Kulübü de yaşanan facianın ardından bir taziye mesajı yayımladı.