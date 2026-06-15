Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Son anket Ank-Ar'dan: Kararsızların cumhurbaşkanı adayı kim?

Son anket Ank-Ar'dan: Kararsızların cumhurbaşkanı adayı kim?

Ank-Ar Araştırma Şirketi’nin "Seçmen Gündemi" anketi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair önemli ipuçları verdi. Peki, seçmen yarın seçim olsa seçmen hangi adaya yöneliyor? İşte Özgür Özel ve Erdoğan'ın yarıştırıldığı, "Kararsızların cumhurbaşkanı adayı kim?" sorusunun öne çıktığı anket sonuçları...

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Son anket Ank-Ar'dan: Kararsızların cumhurbaşkanı adayı kim? - Resim: 1

Ank-Ar Araştırma Şirketi’nin son anket verilerine göre, "Özgür Özel ve Recep Tayyip Erdoğan’ın aday olması durumunda kime oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar, siyasi dengelerin ne kadar dinamik olduğunu gösterdi.

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Son anket Ank-Ar'dan: Kararsızların cumhurbaşkanı adayı kim? - Resim: 2

Yeni Cumhurbaşkanlığı anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanlığı mutlak butlan kararıyla düşen Özgür Özel yarıştırıldı.

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Son anket Ank-Ar'dan: Kararsızların cumhurbaşkanı adayı kim? - Resim: 3

Anketin geneline bakıldığında iki lider arasındaki makasın daraldığı görüldü.

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Son anket Ank-Ar'dan: Kararsızların cumhurbaşkanı adayı kim? - Resim: 4

Özgür Özel: Yüzde 39,7

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Son anket Ank-Ar'dan: Kararsızların cumhurbaşkanı adayı kim? - Resim: 5

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 36,0

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Son anket Ank-Ar'dan: Kararsızların cumhurbaşkanı adayı kim? - Resim: 6

Oy kullanmam: Yüzde 16,0

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Son anket Ank-Ar'dan: Kararsızların cumhurbaşkanı adayı kim? - Resim: 7

Kararsız: Yüzde 8,3

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Son anket Ank-Ar'dan: Kararsızların cumhurbaşkanı adayı kim? - Resim: 8

Ankette en dikkat çeken kısımlarından biri olan parti bazlı oy dağılımı ve seçmenlerin adaylara bakış açısı oldu.

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Son anket Ank-Ar'dan: Kararsızların cumhurbaşkanı adayı kim? - Resim: 9

CHP tabanı: Özgür Özel'e yüzde 90,1 oranında çok güçlü bir destek veriyor.

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Son anket Ank-Ar'dan: Kararsızların cumhurbaşkanı adayı kim? - Resim: 10

AK Parti tabanı: Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 96,1 ile tam destek veriyor.

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Son anket Ank-Ar'dan: Kararsızların cumhurbaşkanı adayı kim? - Resim: 11

DEM Parti: Seçmen tercihi yüzde 70,0 ile Özgür Özel'den yana görünüyor.

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Son anket Ank-Ar'dan: Kararsızların cumhurbaşkanı adayı kim? - Resim: 12

TİP seçmeni: yüzde 82,2 oranında Özgür Özel’i tercih ediyor.

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Son anket Ank-Ar'dan: Kararsızların cumhurbaşkanı adayı kim? - Resim: 13

MHP seçmeni: Recep Tayyip Erdoğan'a olan destek yüzde 82,8 düzeyinde.

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Son anket Ank-Ar'dan: Kararsızların cumhurbaşkanı adayı kim? - Resim: 14

ZAFER Partisi seçmeni: Seçmenler Erdoğan’ı yüzde 67,5 oranında tercih ederken, Özgür Özel'e oy verenlerin oranı yüzde 0 olarak yansıyor.

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Son anket Ank-Ar'dan: Kararsızların cumhurbaşkanı adayı kim? - Resim: 15

KARARSIZLAR SEÇİMİN KADERİNİ BELİRLEYECEK Mİ?

Kararsızlar iki adaya da oy vermem dedi. İYİ Parti seçmeninin yaklaşık yüzde 32,8'i "oy kullanmam" derken, yüzde 33,9 gibi önemli bir kesim ise hala "kararsız" olduğunu belirtti

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Son anket Ank-Ar'dan: Kararsızların cumhurbaşkanı adayı kim? - Resim: 16

Bu da merkez seçmenin adaylar arasındaki kararsızlığının, seçimin sonucunu doğrudan etkileyecek en önemli faktörlerden biri olduğunu gösterdi.

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Son anket Ank-Ar'dan: Kararsızların cumhurbaşkanı adayı kim? - Resim: 17

Ank-Ar'ın son anketi, seçmenlerin adaylar arasındaki tercihlerini sadece parti kimliklerine göre değil, "oy kullanmama" eğilimi ve "kararsızlık" gibi unsurlarla da şekillendirdiğini ortaya koydu.

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Son anket Ank-Ar'dan: Kararsızların cumhurbaşkanı adayı kim? - Resim: 18

Analistlere göre özellikle "Oy kullanmam" ve "Kararsız" toplamının yaklaşık yüzde 24'ü bulması, her iki lider için de kampanya sürecinin çok daha yoğun geçeceğinin işareti.

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Son anket Ank-Ar'dan: Kararsızların cumhurbaşkanı adayı kim? - Resim: 19

İşte Ank-Ar'ın Kararsızların "iki adaya da oy vermem" dediği, 'Peki Kararsızların cumhurbaşkanı adayı kim?' sorusunun gündem olduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel'in yarıştırıldığı anket sonuçları.

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