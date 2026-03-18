Pakistan, Afganistan’a yönelik yürüttüğü askeri operasyonlara geçici olarak ara verdiğini duyurdu.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, yaptığı açıklamada, kararın yaklaşan Ramazan Bayramı ile birlikte Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan’ın talepleri doğrultusunda alındığını belirtti.

Açıklamaya göre, operasyonlara verilen ara 18 Mart’ı 19 Mart’a bağlayan gece başlayacak ve 23 Mart’ı 24 Mart’a bağlayan gece yarısına kadar devam edecek. Yetkililer, bu süre zarfında Pakistan sınırları içinde herhangi bir saldırı ya da güvenlik tehdidi yaşanması halinde operasyonların yeniden başlatılacağını vurguladı.

Afganistan yönetimi de kararı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Sözcü Zabihullah Mücahid, alınan kararın arabulucu ülkelerin çabalarının bir sonucu olduğunu belirterek Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan’a teşekkür etti.

İki ülke arasında son dönemde artan gerilim, karşılıklı saldırılarla tırmanmıştı. Pakistan, Afganistan sınırında terör unsurlarını hedef aldığını açıklarken, Afganistan yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Taraflar daha önce de ateşkes için görüşmeler gerçekleştirmiş ancak kalıcı bir sonuç alınamamıştı.