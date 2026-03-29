Pakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Fidan ile Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, İslamabad'da bir araya geldi ve ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Açıklamada, "Fidan'ın, Suudi Arabistan ve Mısır dışişleri bakanlarıyla da bölgedeki gelişmeleri değerlendirmek ve tırmanmayı önlemeye yönelik çabaları ele almak amacıyla Pakistan’ı ziyaret ettiği" kaydedildi.
Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:
"Bakan Fidan ile olan ikili görüşmede, Başbakan Yardımcısı/Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar, Pakistan ve Türkiye arasındaki tarihi ve kardeşane bağların, paylaşılan tarih, kültür ve karşılıklı saygıya dayandığını vurguladı. İkili ilişkilerin olumlu seyrinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Dar, Pakistan’ın Türkiye ile tüm karşılıklı çıkar alanlarında iş birliğini genişletmeye olan bağlılığını yeniden teyit etti. Görüşmeler, iki kardeş ülke arasındaki uzun süredir devam eden stratejik ortaklığı güçlendirme yollarını değerlendirmek ve ikili ilişkilerin tüm yelpazesini gözden geçirmek için bir fırsat sağladı.
İki lider ayrıca, İran’daki gelişmeler de dahil olmak üzere bölgedeki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu ve barış ve istikrarı teşvik etmek için diyalog ve sürekli diplomatik angajmanın önemini vurguladı. Her iki taraf da birbirlerinin temel ulusal çıkarlarına olan sarsılmaz desteğini yeniden teyit etti, yakın koordinasyonu sürdürme konusunda anlaştı ve Pakistan ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklığı derinleştirmek için birlikte çalışmaya devam etme kararı aldı."