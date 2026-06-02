Iğdır / Akay Aktaş / Yeniçağ



Iğdır’ın spordaki gururu, milli judocumuz Özlem Yıldız, uluslararası arenada göğsümüzü kabartan büyük bir başarıya daha imza attı.



30-31 Mayıs 2026 tarihlerinde Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da gerçekleştirilen ve Avrupa’nın en prestijli organizasyonlarından biri olan Sarajevo Senior European Cup 2026 Judo Turnuvası’nda ay-yıldızlı formayla mücadele eden Özlem Yıldız, Iğdır’a ve Türkiye’ye büyük bir mutluluk yaşattı.



AVRUPA İKİNCİSİ OLARAK GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI



Dünyanın dört bir yanından güçlü sporcuların katıldığı turnuvada, Büyük Kadınlar 63 kg kategorisinde tatamiye çıkan milli sporcumuz Yıldız, rakiplerini tek tek dize getirerek finale kadar yükseldi. Final müsabakasında sergilediği üstün mücadele ve yüksek performansla göz dolduran gururumuz, turnuvayı Avrupa 2.’si olarak tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.