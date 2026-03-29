CHP'den AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu hatırlatan Özgür Özel, Erdoğan'a seslenerek Aydın için seçim çağrısı yaptı. Özel "Adayın Özlem'i çıkar karşımıza, koyalım sandığı ortaya, kararı Aydın versin" dedi.

Özel açıklamasında "Özlem Çerçioğlu, bu partinin, bu şehrin, AK Parti'ye verilmeyen... Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve demokratların ittifakına verilen oyları aldı ve senin partine katıldı. Şimdi, Aydın'ı, 'Aydınlılar CHP yönetsin' dedi. Sen almadığın bir seçimi, siyasi kapkaçla cebine koymaya kalktın. Çok mu güveniyorsun Özlem'e? Çok mu inanıyorsun Özlem'e? AK Parti elinde, iktidar elinde, Özlem elinde. Teklif burada! Aydın'da Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti isterse seçimleri yenileyebiliyoruz. Adayını, Özlem'i çıkar karşımıza, koyalım sandığı ortaya, kararı Aydın versin. Hodri meydan!" ifadelerini de kullandı.

ÇERÇİOĞLU, ÖZGÜR ÖZEL'İ MAHKEMEYE VERİYOR

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özgür Özel'in kendisiyle ilgili mesnetsiz ithamlarla bulunduğunu öne sürerek, kendisini mahkemeye vereceğini duyurdu.

Özlem Çerçioğlu'nun kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuşadası'nda gerçekleştirdiği açık hava toplantısında mesnetsiz ithamlarla şahsıma ve aileme yönelik attığı iftiraların hesabını yargı önünde verecektir! Kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerine yer verdi.

"SEN ÖNCE SEÇMENE YAPTIĞIM İHANETİN HESABINI VER"

Özlem Çerçioğlu'nun, Özel'le ilgili paylaşımının altına gelen yorumlar ise dikkat çekti. Sosyal medya platformu X'te Çerçioğlu'na Cumhuriyet Halk Partili kullanıcılar "Sen önce seçmene yaptığın ihanetin hesabını ver" benzeri yorumlar yaptı. İşte o paylaşımlardan bazıları:



''2 koltuk için, hayatın boyu böyle anılmaya değer miydi?''





''Gerçekleri söyledi, ben mesnetsiz şey duymadım''





Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu yorumlara sessiz kalırken, Çerçioğlu'nun Özgür Özel'e yönelik paylaştığı gönderisi tepki toplamaya devam ediyor.