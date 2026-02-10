Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bugün meclisteki grup toplantısında Mesut Özarslan'ın Ankaragücü tribün liderlerine kendisine destek verilmesi karşılığında çeşitli vaatlerde bulunduğu iddiasını dile getirmişti.

ANKARAGÜCÜ BAŞKANI İLHAMİ ALPARSLAN: 'CAMİAMIZDA KARŞILIĞI YOK'

Ankaragücü cephesi Özgür Özel'in yaptığı bu konuşmaya cevap verdi. Kulüp başkanı İlhami Alparslan sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla, Ankaragücü'nün siyasi tartışmalara konu edilmesinin camiada ciddi bir rahatsızlık yarattığını ifade etti.

İlhami Alparslan'ın açıklaması şöyle:

"Bugün gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında MKE Ankaragücü isminin siyasi tartışmalara konu edilmesi, camiamızda derin bir rahatsızlık yaratmıştır.

Ankaragücü, günübirlik siyasi polemiklerin, kişisel hesapların ve algı operasyonlarının parçası değildir.

Kökeni, herhangi bir siyasi takvimde değil; milletin en zor zamanlarında sorumluluk üstlenen İmalat-ı Harbiye ruhunda yatar.

Kulübümüzün adı, siyaset üstü bir aidiyeti; emeği, fedakârlığı ve ortak hafızayı temsil eder.

Ankaragücü’nü tanımayan, bu arma için sevinmemiş, bu renkler için üzülmemiş ağızlardan çıkan sözlerin, camiamız nezdinde bir karşılığı yoktur.

Biz, bu kulübü var eden onurlu mücadelenin tarafıyız.

İmalat-ı Harbiye’den miras aldığımız sorumlulukla;

sahada mücadele edip, tribünde kenetlenmeye,

siyasetin değil, Ankaragücü’nün değerleriyle hareket etmeye devam edeceğiz."

ANKARAGÜCÜ: 'KULÜBÜMÜZÜN ADI POLİTİK HESAPLARA MALZEME YAPILAMAZ'

Ankaragücü resmi hesabından da konu daha geniş bir şekilde değerlendirilerek Özgür Özel'in sözlerine tepki gösterildi.

Kulübten Özgür Özel'e cevaben yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel tarafından yapılan bazı açıklamalarda; kulübümüzün, tribünlerimizin ve Ankaragücü camiasının isimlerinin siyasi tartışmaların içerisine dâhil edilmeye çalışıldığını büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle takip etmiş bulunmaktayız.

116 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan MKE Ankaragücü Spor Kulübü, kuruluşundan bu yana her zaman siyaset üstü bir duruşu ilke edinmiş; hiçbir siyasi parti, kurum, kişi veya oluşumla özdeşleştirilemeyecek kadar büyük ve bağımsız bir camiadır.

Ankaragücü; gücünü siyasetten değil, taraftarından, tarihinden ve Ankara’dan alır.

Kulübümüzün adı, tribünlerimizin iradesi ve büyük Ankaragücü taraftarı; herhangi bir siyasi hedefe, parti değişikliğine ya da politik hesaplara asla malzeme yapılamaz.

Bu camia; farklı görüşlere sahip binlerce insanı aynı arma altında birleştiren, tarafsızlığı ve bağımsızlığıyla var olan bir spor kültürüdür.

Ankaragücü camiasının hiçbir ferdinin, kulübümüz adına konuşma veya kulübümüzü siyasi tartışmaların parçası hâline getirme yetkisi yoktur.

Bu yönde yapılacak her türlü açıklama ve ima, kulübümüzün temel değerleriyle bağdaşmamaktadır.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak bir kez daha açıkça ifade ediyoruz:

Ankaragücü siyasetin değil, sporun; ayrışmanın değil, birliğin kulübüdür."

SOL KAPALI TARAFTAR GRUBU: 'PEŞİN PEŞİN ÖZÜR BEKLİYORUZ'

Öte yandan mevzu bahis Ankaragücü taraftar grubu da iddiaları redderek konuyla ilgili açıklama yaptı.

Özgür Özel'in 'Sol Açık' diye bahsini ettiği taraftar grubunun aslında 'Sol Kapalı' olduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu gün kamuoyuna yansıyan Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında Sayın Özgür Özel’in belirttiği Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan’ın tribün liderleriyle görüşme gerçekleştirdiği yönündeki beyanında grup isimleri zikredilmiştir.

Ankaragücü’müzde Sol Açık diye bir tribün olmadığını, Sol Kapalı diye bir tribün olduğunu ve bu tribünde Sadece Ankaragücü oluşumumuzun olduğunu belirtiriz.

Oluşumumuzun zan altında bırakılmasını kınamakla birlikte, Ne CHP grubundan herhangi birisiyle, ne Keçiören Belediyesiyle ne de Keçiören Belediye Başkanıyla hiçbir zaman görüşmemiz olmadığını kamuoyuyla paylaşırız. İddia edilen isnatların ispatı yapılamayacağı için peşin peşin özür bekliyoruz.

Sadece Ankaragücü oluşumu olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hiçbir siyasi pazarlığın içinde yer almayacağımızı belirtir Ankaragücü çıkar ve menfaatinden başka hiçbir gayemizin olmadığını açıkça beyan ederiz."