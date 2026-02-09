İYİ Parti kurucuları arasında yer almıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden Proje İnşaat Taahhüt Asfalt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PORTAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mesut Özarslan’ın PORTAŞ’ın başında olduğu dönemde yolsuzluklar olduğunu öne sürdü.

Sayıştay raporlarında ise PORTAŞ’ın zarar ettiği AKP medyasında yer buldu.

Günün sonunda, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın bu bahsi geçen dosyalar nedeniyle AKP’ye yanaştığı iddia edildi.

Mesut Özarslan ise bu iddiaları yalanlayıp CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisini, ailesini ve büyüklerini hedef alan mesajları nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

CHP lideri Özgür Özel’in Mesut Özarslan’a yazdığı mesajlar sosyal medyada yayınlandı.

Bir kesim mesajlara sahip çıktı ancak bir diğer kesim ise bu üslubun bir genel başkana yakışmadığını vurguladı.

En özet haliyle dün akşamdan bu yana yaşananlar böyleydi.

Bu mesajlarda herkes hakaretlere ve küfürlere yönelince gözden kaçan bir detay oldu.

CHP PARTİ MECLİSİ ÜYESİ BERK KILIÇ

CHP lideri Özgür Özel mesajında şöyle diyordu:

“Dürüst adamdır diye bana söylediğin çocuğu bile PM’ye koydum.”

Peki, kim bu CHP Parti Meclisi üyesi?

CHP Keçiören İlçe Başkanlığı yapmış olan ve Özgür Özel’in de belirttiği gibi şu anda Parti Meclisi üyesi olan Berk Kılıç…

CHP Parti Meclisi üyesi Berk Kılıç, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den istifasının ardından ise şu mesajı paylaştı:

“Biz Baba Ocağımızın bacasını tüttürmeye, mücadele etmeye, partimizi Genel Başkanımız @eczozgurozel öncülüğünde iktidara taşımak için sokak sokak çalışmaya devam edeceğiz.

İhanete ne siyaseten, ne de özel olarak ilk kez rastlamadık bu da son olmayacak.

Verdiği oyun hesabını, sokakta vatandaşımızla birlikte gelecek ilk sandıkta hep birlikte soracağız.”

Berk Kılıç’ın adı Mesut Özarslan’ın da istifa açıklamasında geçiyordu. Kendisine ulaşılamamasının söz konusu olmadığını söyleyen Özarslan, telefonda konuştuğu kişilerin adını verirken “Keçiören bölgesinin Parti Meclis üyesi Berk Kılıç bana ulaştı” demişti.

Mesut Özarslan’ın Keçiören Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğu ilk günden bu yana yanında Berk Kılıç yer almıştı. Özarslan’ın muhtar ziyaretleri, CHP örgütleriyle toplantıları, çeşitli derneklerle etkinliklerinde hep Berk Kılıç yanındaydı. Ayrıca Berke Kılıç, CHP’nin tabanından yetişmemiş olan Mesut Özarslan’ın CHP tabanıyla bütünleşmesi noktasında aracı olmuştu.

MESUT ÖZARSLAN KİMDİR?

Keçiören Belediyesi'ndeki biyografisine göre 1976 Sivas doğumlu Mesut Özarslan ilk, orta ve lise eğitimini Sivas'ta tamamladıktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde lisans diploması aldı.

Bu üniversitede doktorasını tamamladıktan sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda (TOKİ) Altyapı ve Zemin Etüd Şube Müdürü olarak başlayan bürokrasi hayatına daha üst kademe görevlerde bulunarak devam etti.

2005 yılında Pakistan depremi sonrasında Başbakan adına Başbakanlık Koordinatörü olarak deprem bölgesinde görev yaptı.

Ankara'da bir inşaat şirketi kurdu ve yönetti.

Siyasi hayatında İyi Parti Kurucular Kurul Üyesi, İYİ Parti Kurucu Ankara İl Başkanı gibi farklı görevler üstlendi.

2019'da Ankara Büyükşehir Belediyesi ile çalışmaya başladı. Burada başdanışmanlığa kadar yükseldi.

Son olarak, mevcut görevlerinden istifa ederek CHP üyesi oldu ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçildi.