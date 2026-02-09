Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu hakkında, 8 Şubat 2026 tarihinde ulusal bir televizyon kanalında katıldığı programda yaptığı ve Türk futbolunu ilgilendiren açıklamalar nedeniyle, TCK 217/A maddesi uyarınca “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” iddiasıyla resmen soruşturma başlatıldı.

Şüpheli olarak ifadesi alınan Toroğlu, katıldığı programdaki iddialar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığını, duyuma dayalı bilgiler edindiğini ve bu iddiaların doğruluğunu bilmediğini beyan etti. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Erman Toroğlu, adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

ERMAN TOROĞLU’NA SORUŞTURMA AÇILMA NEDENİ

Soruşturmanın, Toroğlu’nun Dursun Özbek ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkındaki iddiaları nedeniyle başlatıldığı öne sürülüyor. “Maç Varsa Erman Hoca da Var” programının ilk yayınında konuşan Toroğlu, Özbek ve Hacıosmanoğlu ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulunmuştu.

Toroğlu, Özbek’in Hacıosmanoğlu ile yaptığı görüşmede şampiyonluğa yardım etmesini talep ettiğini aktarmıştı. Açıklamasında, “Dursun Özbek, Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile tartıştığında ‘Sakın aramızda konuşulanı açıklama’ demiş. Ben bunu böyle duydum, doğru olup olmadığını bilmiyorum. Federasyon başkanına diyor ki, ‘Biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz, durum çok kötü. İçerden de baskı var, bize destek ol’ gibi bir cümle sarf edildiği söyleniyor. İnşallah doğru değildir. Haa, bir kulüp başkanı gider ve ‘Başkan biz şampiyonluğa oynuyoruz, bize doğru dürüst hakem ver’ diyebilir” ifadelerini kullanmıştı.