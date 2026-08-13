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Kaynak: Diğer

Gazeteci Fatih Altaylı'nın 13 Ağustos 2026 tarihli "Ankete inanmayın, anketsiz kalmayın" başlıklı köşe yazısından, son seçim anketlerine dair şüphelerini ve siyasi gündemi değerlendirdiği yazısında An-Kar araştırmanın son verilerini ele aldı.

YENİ Parti Başkanı Özgür Özel’e yönelik toplumdaki güven algısı oldu. Seçmenin Özel hakkındaki görüşlerinin neredeyse tam ortadan ikiye bölündüğünü gösteren veriler, siyasi dengeler açısından çarpıcı bir tablo ortaya koydu.

ÖZGÜR ÖZEL'E GÜVENDE BIÇAK SIRTI DENGE



Araştırmada yer alan "Özgür Özel’i güvenilir buluyor musunuz?" sorusuna verilen yanıtlar, toplumun bu konudaki keskin ayrışmasını gözler önüne serdi. Ankete katılanların %46,8’i Özgür Özel’i güvenilir bulduğunu ifade ederken, %45,6’lık kesim ise Özel’i güvenilir bulmadığını belirtti.

Aradaki yalnızca 1,2 puanlık fark, YENİ Parti liderinin kamuoyundaki algısının bıçak sırtı bir dengede durduğunu gösterdi. Ancak bu tabloya rağmen muhtemel cumhurbaşkanlığı seçimi senaryolarında Özel’in oy potansiyelinin yüksekliği dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özgür Özel’in karşı karşıya geldiği iki adaylı senaryoda Özel %44 oy oranına ulaşırken, Erdoğan %37,4’te kaldı.







Gazeteci Altaylı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Ne yalan söyleyeyim, son günlerde yapılan tüm araştırmalara şüphe ile bakar oldum. Pek çoğu çuvallıyor. Üstelik bu bize özel bir durum da değil.

Araştırmanın Çerçeve Yasa görüşmelerinden önce tamamlandığını da not etmek lazım.

Ankete katılanların %31,8'i kendisini Atatürkçü, %19,3'ü Türk milliyetçisi, %14,3'ü muhafazakar, %5,8'i sosyal demokrat olarak tanımlamış. Beni en çok şaşırtan bölüm bu oldu. İslamcılar ile komünistlerin oranının birbirine bu kadar yakın olmasını beklemezdim.

'Yarın genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusunda sol protesto oylar dahil Yeni Parti %29,4 ile birinci, AK Parti %24,8 ile ikinci parti çıkmış. Sağ protesto oylar dağıtıldıktan sonra Yeni Parti %34,8'e, AK Parti %29,4'e yükseliyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekrem İmamoğlu %34,5, Recep Tayyip Erdoğan %31,1 çıkmış.

İki adaylı senaryolarda İmamoğlu, Erdoğan karşısında %45,6'ya %34,7; Mansur Yavaş ise %47,4'e %32,4 önde görünüyor. Erdoğan en yüksek oya Özgür Özel ile yarıştığında ulaşıyor. Özel %44, Erdoğan %37,4.

Ankete katılanların %46,8'i Özgür Özel'i güvenilir bulurken, %45,6'sı güvenilir bulmuyor. 'Yeni Parti'ye oy verir misiniz?' sorusuna ise %32,4 'kesinlikle veririm', %6,9 'verebilirim' yanıtını vermiş. %52,8 'kesinlikle oy vermem' demiş.

Ben kendi payıma bu anketlere hala çok güvenmiyorum. Ortalığın biraz durulması, Butlan, Yeni Parti, Çerçeve Yasa toz dumanının biraz dağılıp siyasetin en azından biraz normalleşmesi lazım."



Kaynak: Fatih Altaylı





