CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Özel gazetecilere yaptığı açıklamada yeni vaadini anlattı. Milyonlarca gencin barınma sorununa dikkat çeken Özel, ‘Genç kiracı yasası’ çıkaracaklarını söyledi.

Özgür Özel’in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Gençlerimizin geleceği bu ülkenin geleceğidir. Ama bugün Türkiye'de milyonlarca genç barınma derdiyle, geçim kaygısıyla, eşitsizlik ve güvensizlikle boğuşuyor. Eğitim artık gençler için bir fırsat değil, hayatta kalma mücadelesine dönüşmüş durumda. Biz bu düzeni değiştirmeye geliyoruz. Biz gençlerin barınma hakkını güvence altına alacağız. Dar gelirli gençler için Kira Destek Fonu kuracağız. 25 yaş altı gençleri koruyan özel bir Genç Kiracı Yasası çıkaracağız. Bölgesel ihtiyaçlara göre planlanmış, insani koşullara sahip yurtlar yapacağız. Cumhuriyet Yurtlarını bir yıl içinde bitireceğiz. Eğitim kredilerini ihtiyaca göre yükselteceğiz. Geri ödemesiz bursların kapsamını genişleteceğiz.

Yerel seçim gecesi şöyle seslenmiştim: Bavullarını toplayan gençler bir seçim daha beklemeye karar verdiler. İşte o seçim yaklaşıyor. Sakın umudunuzu kaybetmeyin. 'Bu ülkeden bir şey olmaz' diyenlere de sakın kulak asmayın. Değişim istiyorsanız hep beraber mücadele edeceğiz. Sizden sadece oy vermenizi istemiyoruz, daha fazlasını istiyoruz: Söz sahibi olmanızı, yan yana gelmenizi, örgütlenmenizi, bu ülkenin yönetiminde yer almanızı, söz sahibi olmanızı istiyoruz. Biz gençlerin hayatta kalmak için değil, kendi ülkelerinde hayal kurmak için ve bu hayalleri gerçekleştirmek için yaşadığı bir Türkiye’yi inşa etmek istiyoruz. Vizesiz Avrupa’yı, yasaksız Türkiye’yi gençlerimizin omuzlarında yükselteceğiz.”

"BU MİLLETİN CUMHURBAŞKANI OLACAK"

CHP Genel Başkanı Özel, erken seçim için yoğun bir talep olduğunu belirterek tutuklu olan İBB Başkanı İmamoğlu’nun cezaevinden çıkarak seçime gireceğini söyledi. Özel şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi birileri seçimden korkup kaçabilir. Ama biz tarihte ilk kez %60'ı aşan erken seçim talebi için gayret göstermeye devam ediyoruz. Bizim safımız milletle birdir. Millet de bizimle beraberdir. İlk girdiğimiz seçimlerde başardık, ilk gireceğimiz genel seçimlerde de başaracağız. Ekrem İmamoğlu bugün hapiste olabilir ama mutlaka çıkacak, o seçime girecek ve bu milletin Cumhurbaşkanı olacak. Rakibinden korkan, seçimden kaçan, meşruiyeti bu topraklarda, bu seçmenlerde değil başka yerlerde arayanların devri bitecek, milletin devri başlayacak."