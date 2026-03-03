Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi’nde ziyaret etti.

Ziyaretten sonra açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel, neden Bolu’da değil de Sincan’da olduklarını sorguladı.

‘BİR KERE NİYE SİNCAN’DAYIZ?’

Özel, “Bir kere niye Sincan’dayız? Şundan Sincan’dayız; Tanju Bey’e Bolu cezaevinde iyi bakarlarmış diye Sincan’dayız. Ben buradaki hiçbir infaz koruma memurunun ya da cezaevi yönetiminin ona kötü davranacağını öngörmem de diyorlar ki ‘Bolu’da tutarsak Tanju‘yu, Bolu’daki infaz koruma memurları ve Bolu Cezaevi çok seviyor, orası onun için konfor alanı olur. Düşünün, şehrin belediye başkanı. Zaten bu yüzden görevlendiriyorsun. Oy veren de bu yüzden veriyor. Sevilmeyecek adamı aday gösterir miyiz? Sevilmeyecek birine oy verirler mi? Böyle rekor üstüne rekor, Türkiye’de en yüksek oy oranıyla bir belediye başkanı seçilir mi? Dünya kadar borçla aldığı belediyenin borçlarını temizlemiş. ‘Daha Bolu’ya ne yapılsın?’ diye aklınızdan ne geçiyorsa onu yapıyor zaten. Böyle birisini tutukluyorlar. Alıp, burada Sincan’da yüksek güvenlikli bir cezaevine koyuyorlar” sözlerini sarf etti.

‘VAKFIN İÇİNDE AKP’Lİ BAŞKANLAR VAR’

Tanju Özcan’ın Bolu’da bir vakıf kurduğu için suçlandığını belirten Özel, “Vakfın içinde AK Parti’nin Grup Başkanı var, MHP’nin yöneticisi, MHP’li belediye meclis üyeleri var. Vakfın içinde esnaf odaları, şoförler odası, herkes var, bütün Bolu var. Deniyor ki ‘Bolu’da her siyasi partiden insan olsun. Bolu’nun yoksul, fakir çocuklarına burs verecek bir vakıf. Bir de paramız olursa yaşlılarına huzurevi yaparız.’ Bolu’da 518 başvuru olmuş. 518 öğrenciye dolgun bir burs veriyorlar ki Bolulu yoksul öğrenci dışarıda zorluk çekmesin, Bolu’ya gelen yoksul öğrenci Bolu’da zorluk çekmesin" sözlerini sarf etti.

‘VALLAHİ TAŞTAN SU ÇIKARSA BURADAN DA SUÇ ÇIKAR’

Kurulan vakfın işlerini kolaylaştırmak için de Bolu’daki bazı billboardların vakfa verildiğini belirten Özel, “Şirketlere de deniyor ki ‘Reklam yayınlayacaksanız bu billboardlarda kiralayacaksınız ve vakfın geliri olacak.’ Üç harfliler var; bunlar İstanbul’da kurulmuş, Bolu’ya gelmiş, Bolu’da her sokak başına çöreklenmişler ve Bolu’nun esnafını batırmışlar. Bolu’da ne market kalmış, ne kırtasiye bırakmışlar. Üç harfliler duruyor orada. Bolu’nun parasını kazanıyorlar, vergiyi de gidip İstanbul’da veriyorlar. Bolu’da kazanıyor, İstanbul’da harcıyorlar. Bolu’da kazanıyor, yurtdışına yatırıyorlar. Bunlara da demişler ki ‘Kardeşim bakın siz de marketsiniz, reklamınızı bu billboardlara verin ki bu vakıf kazansın. Bu vakıf çocuklara burs veriyor.’ 518 çocuğa burs veriyor. Tanju Özcan‘a savcılık sadece bunu sordu ve Tanju da hiçbir şey gizlemedi. Bütün Bolu biliyor ki; ‘Bu vakfa bağış yapın’ dedi. Ama karşılığında Tanju bir şey alıyor mu? Öyle bir iddia bile yok. Zaten bütün Bolu’nun gözü önünde o bağışlar. Zaten vakıf dediğin öyle bir yerdir. Parayı koymak kolay, öldür Allah alamazsın oradan parayı. Vakfın kuruluş amacıyla öğrenci okutmak için kurulmuş vakıf, öğrenci okutuyor. Şimdi buradan su çıkar mı? Vallahi taştan su çıkarsa buradan da suç çıkar” dedi.

'BU DURUMDA TEK AK PARTİLİ BAŞKAN DIŞARIDA KALAMAZ'

“Bir husumet var” diyen Özel, “Nedir? Kartalkaya yangınında bakanlığı yazdılar diye kızıp ‘Buraya Bolu Belediyesi’ni yazın’ diyen başsavcı var ya, hani görevlendirilen ve ‘Bakanlık sorumlu bu işte’ diyen bilirkişilere baskı yapan, bilirkişilerin raporunu kabul etmeyen, onlara zorla istifa ettiren var ya işte bu adamın bu hareketlerini Tanju HSK’ya suç duyurusunda bulundu. O şimdi taşı sıkmış, su çıkartıyor buradan. Neyle? Husumetle. Tanju Özcan’la uğraşacak. Neymiş efendim? İcbar yoluyla irtikap. Yapılan iş bu. Eğer buradan icbar yoluyla irtikap çıkarsa, bir AK Partili belediye başkanı, bir AK Partili milletvekili dışarıda kalamaz” sözlerini sarf etti.

'ÜÇ HARFLİ MARKETLER ARASINDA PİŞMAN OLANLAR VAR'

Üç harfli marketlerin arasında pişman olduklarını dile getirenlerin olduğunu söyleyen Özel, “Yine o üç harflilerden biri mi, ikisi mi ne sonradan pişman olmuşlar, Ben pişman edeceğim onları Allah'ın izniyle. Allah’ın izniyle pişman edeceğiz onları. Onlar bizim tüketimden gelen gücümüzü kullandığımızda ne yapabileceğimizi bir görecekler bakalım. Bizim arkadaşımızı, kardeşimizi böyle bu kadar haksız yere içeri attırmaya çalışan savcıya alet olmayı görecekler” dedi.