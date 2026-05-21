CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayımladığı video mesajda arınma çağrısı yapmasının ardından Özgür Özel ilk röportajını Gazete Pencere'ye verdi. Partisinin mutlak butlan davası ve kapatma iddiaları karşısında yargı kıskacı altında olduğunu belirten Özel, yedek partinin butlan için değil kapatmak için kurulduğunu söyledi. Özel ayrıca butlan kararı çıkarsa, kendi adaylarını 100 bin imza ile belirleyeceklerini açıkladı.

Özgür Özel'in röportajından öne çıkanlar şöyle:

"DİRENİŞİ ZAYIFLATACAK YANLIŞLARIN İÇERİSİNDE OLMAYACAĞIZ"

Ekrem İmamoğlu’nun diploması gelmediği sürece diğer davaların tümünü geri plana koyuyorum. Anayasal olarak Ekrem Bey aday olmadığında adayınızı avukat mı görürüz, eczacı mı görürüz?

"MANSUR YAVAŞ KİMSENİN YEDEĞİ DEĞİL"

Mansur Yavaş'ı kimsenin yedeği gibi tutmam. Mansur Yavaş şu anda Ankara’daki hizmetlerine odaklanan ama her ankette de en yüksek oranda destek alan isim. Ve bu şartlar altında Mansur Yavaş'ı şimdiden aday gösterip hedef yapmak ya da tartışmaya açmak ya da Ekrem Başkan'a yaşatılanların yükünden Erdoğan'ı kurtarıp zaten adayımız Ekrem değil Mansur deyip Erdoğan'a bir konfor alanı yaratmak ve Mansur Bey içinde de bir tahrip alanı yaratmak istemem. Çünkü Mansur Bey belediyecilik yapıyor. Ankara'ya odaklanmış durumda. İşini iyi yapıyor ve millet takdir ediyor. Brezilya'da Lula'nın yaşadıklarından ya da otoriter rejimlerde yok edilmeye çalışılan muhalefet partilerinden birine dönüştürülmeye çalışılıyor CHP. Buna karşı da tarihi bir direniş gösteriyoruz. Hem bu direnişi sürdüreceğiz hem de direnişi zayıflatacak yanlışların içinde olmayacağız.

"BİZ PARTİMİZİ BIRAKMAYIZ"

O noktada yol haritanız nasıl olacak?

Biz partimizi bırakmayız. CHP'yi bırakmayız, biz bu partiden ayrılmayız. Millet de bizi bırakmaz. İşte sizin verdiğiniz aday listeleri kabul etmeyecek bir parti yönetimi meselesi.

"100 BİN İMZAYLA BİR ADAYA BAKAR"

O da bir cumhurbaşkanı adayına bakar. Yüz bin imzayla bir cumhurbaşkanı adayına bakar. Bir cumhurbaşkanı adayı çıkarılır ve böyle bir durumda bu millet öyle bir tokat vurur ki akılları almaz. Biz partimizi bırakmayız. Ama partinin bütün süreçlerine engel olacak bir iş bile yapsalar biz bu seçimi kazanırız.Yani her yolu deneriz.

"DEVLETLE MİLLETİ YARIŞTIRIRSANIZ MİLLET KAZANIR"

Ya biz partiyi bırakmayız. Şimdi yedek parti sorusu, “mutlak butlan” ihtimaline karşı değil, parti kapatma ihtimaline karşı yedek partiler olur. Her partinin vardır, olması lazım. Her şeyi göze almışlar. Ama yok işte baskın seçim, CHP'nin gırtlağına basmak, partiyi elinden almak. Türkiye'yi elimizden alamazlar. Biz bu seçimi bir şekilde kazanırız. Devletle, milleti yarıştırırsanız millet kazanıyor. Bizim millet devlete saygılıdır. Her şeyi yapar. Askere gider işte oğlunu şehit verir, vatan sağ olsun der ama elinden sandığı almaya kalkarsan ya da milletin karşısına devleti dikersen millet kazanır.

"ERDOĞAN ÇOK AĞIR YENİLECEK"

Hep böyle oldu. Erdoğan aslında bir dönem milletin taleplerine karşı devletin yaptığı bazı haksız uygulamaların mağduriyetini kendisine bir kaldıraç olarak kullanmayı başardı ve Türkiye'de iktidara geldi. Şimdi tam tersini yaparak ve devleti milletin karşısına bu kez kendisi dikerek tarihi bir hata yapıyor. Bu hatadan dönerse ne âlâ ama dönmezse çok ağır bir yenilgi alacak. Buna adımın Özgür olduğu kadar eminim.