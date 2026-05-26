Mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlığı düşürülen Özgür Özel'in İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda yapmayı planladığı miting, polis gücüyle dağıtılıyor. Polis ekipleri vatandaşlara tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

ÖZGÜR ÖZEL CUMHURİYET MEYDANI'NA GELDİ, HALKI GÜNDOĞDU'YA GÖTÜRDÜ

Cumhuriyet Meydanı'na gelen Özgür Özel, burada açıklama yapmadı ve kalabalığın içerisine girerek Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Gündoğdu'ya varan Özgür Özel, miting yapıyor.

Özel'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

'HEM CHP'Yİ HEM ÜLKEYİ KURTARMA ZAMANI'

Ben dava arkadaşlarımı satmadım. Siz de beni hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. İzmir'de bugün ilke kez sokaklarda büyük bir öfke görüyorum. Öfkeyi umuda çevirme, zaman bu öfkeden yeniden umut çıkarma, zaman bu enerjiyle birlikte hem CHP'yi hem ülkeyi kurtarma zamanıdır.

Bugün Manisa'dan, baba ocağından helallik almaya gelmiştim. İl başkanlarımız dediler ki, havaalanına sığmayız dediler. Milletimiz sizi görmek istiyorlar. Onlarla meydanda buluşalım bayramlaşalım dediler. Bir baktık ki sabah 6'da Cumhuriyet Meydanı'nı bariyerlerle çevirmişler. Maksat bu fotoğraf çekilmesin, İzmir Özgür Özel'i bağrına bastı demesinler istediler.

Zaten her sokak dolu, Kordon dolu... Zaten orası bize yetmeyecek, yetmeyecek...

İşgal ordusu, işgal için ilk kurşunu burada, Kordon'da attı. O gün Hasan Tahsin'e zafer için ölmek düşmüştü. İzmir'in işgalini duyan Atatürk son noktaya gelindiğini gördü, 4 gün sonra Bandırma Vapuru'na bindi, Samsun'a çıktı. Önce kurtuluş, sonra kuruluşu sağlayacak büyük yürüyüşü başlattı Atatürk. CHP kurulduğunda bir binası yoktu. İşgalciler binalara sahiptiler ama bu millet inanca ve kararlılığa sahiptiler.

'BU PARTİ KARARGAHLARDA KURULMUŞTUR'

Bu ülkenin kaderi ve partinin kaderi iç içedir. 9 Eylül 1923'de verilen dilekçe tarihi bir gündür ama koca tarihte bir virgüldür. Bu parti dilekçe ile değil, Atatürk'ün deyimiyle savaş meydanlarında, karargah çadırlarında kuruldu.

'CHP FİİLEN KAPANMIŞTIR'

Bugün CHP bir kez daha kapatılmış durumda. Önce 9 Eylül 1923'te kuruldu, darbeciler kapattı. 1992'de kuruldu 21 Mayıs 2026'da AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatına uyan AKP yargı kolları CHP'yi bir kez daha fiilen kapattı.

Eğer bir partiyi üyeleri, delegeleri ve onların kararlarıyla seçilmiş yönetici yönetmiyorsa, bir partiyi iktidarın istedikleri yönetiyorsa o parti fiilen kapanmıştır.

Şuanda bir ve bütün olması gereken CHP, Saray'ın talimatıyla 2 parçadır. Birisi atanmış CHP, diğeri polis baskınıyla ele geçirilen seçilmiş CHP'dir.

"MUTLAK BUTLANLA MUTLAK SULTANIN İTTİFAKINA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Esas mesele Erdoğan'ın bu partinin Cumhurbaşkanı Adayı'nı hapse atarak, partiye el koyarak, partiyi iyi yönetilmeyen, seçimi kaybedecek bir şekle sokulması meselesidir. Mesele Erdoğan'ın darbesidir. Tayyip Erdoğan diyor ki; CHP'nin başına mutlak butlan, türkiye'nin başına mutlak sultan... Buna izin vermeyeceğiz. Mutlak butlanla mutlak sultan ittifakına geçit vermeyeceğiz.

Buradan, bu millete o gazı sıkın emrini verene yazıklar olsun.

Siz kızıyorsunuz, ben de buradan, 24 yıl sonra AK Parti'yi yenmiş bir yönetimin lideri olarak söylüyorum. Seçimden 3 yıl sonra o yönetimi mahkeme kararıyla uzaklaştıran, önceki genel başkanı getiren bir karar var. Biz 40 gün içinde kongre yapalım diyoruz. İster o kongredeki delegeyle, hangi delegeyi istiyorsanız yarışalım diyorum. Onlar bu işi seçimlere kadar sulandırmak istiyor. Çeşitli şeyler söylüyorlar.

ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ÖN SEÇİM ÇAĞRISI

Buradan Kemal Bey'e söylüyorum, bu kalabalıktan bu insanların öfkesinden, günlerdir duyduklarından, en yakınlarının öfkesinden mutluluk duyduğumu düşünme. Benim Kemal Bey' önerim şudur. Bayramdan sonra 2 milyon üyemize Genel Başkan seçtirmeyi teklif ediyorum. Sandığı koy, bu partinin evlatları Genel Başkanını seçsin.

Madem o delegeyi beğenmediniz, bu delegeyi beğenmediniz. gerçek sahiplerine soralım. 2 milyon CHP'li Genel Başkanlarını seçsin. Eğer 2 milyon CHP'linin önüne sandığı koyacağım, yarışacağım, seçimi benden başka biri kazanırsa elini kaldırmayı bırak elini öpüp ömür boyunca yanında gezeceğim. Bu partinin ayağa kalkmaya ihtiyacı var. Bir ön seçimle Genel Başkanı üyeler seçerse bu parti ayağa kalkar... Bu meydan o sandığı istiyor.

2 milyon üye, sandıklar il ve ilçelerde. Orada seçilen genel başkanı bütün Türkiye seçecek. Oradan davulla zurnayla 2 kurultaya gidip üyenin seçtiğini Genel Başkan yapacağız.

Kemal Bey'e 1 gün saygıda kusur etmedik. Gün oldu mecliste 300 barbardan dayak yedik, kürsü devrildi ezildik. Ama boyun eğmedik.

Bu partinin iktidar yürüyüşünü durduracak hiçbir pazarlığı yapmam, yolumdan dönmem, yol arkadaşımı satmam. Açıkça söylüyorum; gün kişisel hesap günü değildir. Milletin söz vermediği kimse bu partide görev alamaz.

"KEMAL BEY BU ÖFKE ÖRGÜTLENEBİLECEK BİR ÖFKE DEĞİL"

Kemal Bey bu öfke örgütlenebilecek bir öfke değil, bu öfke artık kaybetmekten bıkmış olanların, iktidar ışığını görmüş olanların öfkesidir. bunun için doğrusu yapın, sokağı dinleyin. Artık bu sorunu hızla ortadan kaldıralım. Bu öfke bitsin, yerini coşku alsın. Hep birlikte iktidara yürüyelim.

Benim planım iktidar yürüyüşünü sürdürmektir. Sorulan sorulara kaçamak cevaplar verip kongre tarihini söylemeyen başkasının planına ortak olur. AKP'nin planı CHP'yi yenmektir. Buna ortak olmayın.

Bu protesto seslerini durduracak, iktidar sürecini başlatacak bir adım varsa o da derhal sandıktır, derhal kurultaydır.

Ben sizden öfke, tepki, protesto değil, coşku duymak, iktidar sloganları duymak istiyorum...

"SARAYA MERMER OLACAĞINA TOPRAK OL BAĞRINDA GÜLLER YETİŞSİN"

Bizim kazancımız bir siyasi partinin iç savaşını kazanmak değil, bizim kazancımız Atatürk'ün partisini iktidar yapmaktır. Buradan dosta söylüyorum; anlayan anlasın. Meclis'teki son grup toplantılarından birinde söylemiştim. İyi niyetle söylemiştim. Anlayanlar da var anlamayanlar da var. Şimdi bir daha söylüyorum. İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı. Bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin.

"SANA MEYDAN OKUYORUM ERDOĞAN"

Sana meydan okuyorum Erdoğan. Biz kazanacağız, biz kazanacağız, millet kazanacak. And olsun ki devletle milleti karşı karşıya getirenlere söylüyorum. Bu millet devletin gereğini yapar ama sandığa uzanan eli koparır atar. O yüzden bu milletin karşısına devleti dikmeyi bir daha sakın ha görmeyelim. Kardeşimiz polisi karşımıza dikmeyin, millete barikat sökmez. Bu yolda hep birlikte yürümeye kararlı mısınız? Benimle yüreyecek misiniz? (Meydandan evet sesleri) Yolumuz açık olsun. yürüyelim arkadaşlar...

CEMAL ENGİNYURT: SARAYIN ZULMÜ DEVAM EDİYOR

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, polis müdahalesi sırasında video çekerek şunları şöyle:

"İzmir Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Liderimiz Özgür Özel bu meydanda millete su sıkıyorlar. Meydana yurttaş girmesini istemiyorlar. Sarayın zulmü devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partililer bunu hak etmiyor. Bu meydan bunu hak etmiyor.

Polislerle Cumhuriyet Halk Partilileri karşı karşıya getiriyorsunuz. Yazıklar olsun! Bakın, vatandaşa su sıkılıyor. Niçin? Özgür Özel ve arkadaşları bu meydanda Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duymasın diye mi yapıyorsunuz? Anayasa meydanları halka açmıştır. Ey saray! Ey Recep Tayyip Erdoğan! Bu zulmü durdurun artık. Bu milleti birbirine düşman etmeyin.

Bugün Cumhuriyet Meydanı'ndayız, dün Gündoğdu Meydanı'ndaydız, yarın her yerdeyiz! Bu iktidar gidecek, zulüm bitecek, AKP halka hesap verecek!"