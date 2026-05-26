CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, seçim bölgesi olan Manisa'da İl Başkanlığı'nın önünde düzenlenen mitinge katıldı. İl başkanlığının önüne sahne kuruldu. Yüzlerce Manisalı, il başkanlığının önünü doldurdu.

Özel, Manisa İl Başkanlığı önünde kendisine destek veren yurttaşlara sesleniyor.

Özel, yaptığı açıklamalarda şunları söyledi,

"Maalesef ben 20 yıldır, 25 yıldır burada arkada gördüklerinizle, arkamda duranlarla, yanımda duranlarla, balkondakilerle, bu baba evine hizmet eden herkesle birlikte bu Manisa'da; Manisa daha iyi olsun diye, partimiz daha iyi olsun diye, Türkiye daha iyi olsun diye koşturuyorum.

Her şey 2009'da şu balkonda başladı. Şu balkonda. O balkondan çıkıp Manisa Belediye Başkan adayı olarak konuştuğumda şu ön tarafı hınca hınç doldurmuştunuz ve sonuna kadar, o günden bugüne kadar hep arkamda durdunuz. Hepinizi canı gönülden, canı gönülden selamlıyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız!"

"Ya yolumuzdan çekil ya da biz seni çekmesini biliriz' dediler. Oy kullanan delegenin desteğiyle yeniden seçildik biz. Yine durmadılar bu sefer İstanbul il kongremizi iptal edip bir kayyımı koydular. O kongre iptal oldu. Yine gittik yine tüm delegelerin imzasını aldık. Ve o delegelerin geçerli oylarının tamamını alarak birken daha Genel Başkan seçildik.

'YA YOLUMUZDAN ÇEKİL YA DA BİZ SENİ ÇEKMESİNİ BİLİRİZ' DEDİLER'

İnanın, inanın, yıllardır, aylardır sürekli aynı tehdit, aynı şantaj, aynı teklif: 'Git Ankara'ya dön, koltuğunda otur, partinde rahat et.' Yani dedikleri şu: 'Biz bizi yenen, bize direnen, biz cumhurbaşkanı adayını içeriye atınca ona sahip çıkan, iftira eden, iftiraları ifşa eden, mücadele örgütleyen ve iktidara yürüyen bir genel başkan istemiyoruz. Ya yolumuzdan çekil ya da biz seni çekmesini biliriz' dediler.

Diyorlar ki, dedik ki; kayyum atamaya kalktılar, kurultayı topladık. İlk turda 12 farkla kazandığımız kurultayı, 6 Nisan günü tam oy kullanan bütün üyelerin -sadece bugün rantın peşinde giden 20 küsur milletvekili hariç- oy kullanan bütün üyelerin desteğiyle yeniden seçildik biz o delegeyle.

Yine durmadılar, yine durmadılar. Bu sefer İstanbul İl Kongre'mizi iptal edip yerine bir kayyum... Partiden belediye başkan adayı yapılmayınca istifa etmiş, partiye dünya kadar laf etmiş bir kayyumu koydular. O kongre iptal oldu. 'Kongrede fark 12'ydi, olmaz artık, kongreniz sakatlandı' dediler. Yine gittik. Yine bütün delegelerin noterden imzasını aldık.

KILIÇDAROĞLU'NA AÇIK ÇAĞRI

Kemal Bey'e açık bir çağrıda bulunuyorum. Bayramdan 15 gün sonraki pazar, 81 ilde, 973 ilçede bütün il ilçe başkanlıklarımızda sandıkları kurarak, 2 milyon Cumhuriyet Halk Partiliyle genel başkanlık seçimi istiyorum.''

