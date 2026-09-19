Kaynak: ANKA

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yalova temasları kapsamında emekli yurttaşlarla bir araya geldi. 50 kişilik küçük bir çay sohbeti olarak planlanan etkinliğin, 500'ü aşkın emeklinin akınıyla adeta bir mitinge dönüştüğü buluşmada Özel, AKP iktidarının ekonomi politikalarını sert bir dille eleştirdi.

Emeklilerin yaşadığı derin yoksullaşmayı "çeyrek altın" hesabı üzerinden anlatan Özel, YENİ Parti iktidarında en düşük emekli maaşının asgari ücrete eşitleneceğinin sözünü verdi.

Buluşmaya, 1946'da üye olduğu CHP'den 80 yıl sonra istifa ederek YENİ Parti'ye katılan 103 yaşındaki Abdurrahman Amca damga vurdu. Özel, konuşmasının sonunda kendi parti rozetini 103 yaşındaki çınarın yakasına taktı.

"50 KİŞİ BEKLERKEN 500 EMEKLİMİZ KOŞUP GELDİ"

Yalova'daki mesaisine kivi ve süs bitkisi üreticilerini dinleyerek başlayan Özel, emeklilerle buluşmasındaki yoğun ilgiyi şu sözlerle anlattı:

“Değerli büyüklerim bugün sabahın erken saatlerinden itibaren Yalova’dayız. (...) Burada İl Başkanımızın ifadesiyle 50 - 60 değerli emeklimizle bir araya gelip bir çay sohbeti yapmak planlanmıştı. Ama 500’ün üzerinde emeklimiz buraya koşup gelince… Burada siz varsınız, kapının önü ve yan taraf… Tabii onlara, size hitap etme meselesini masanın başında çay içme halinden bu hale dönüştürmüş olduk. Öncelikle hepinize gösterdiğiniz ilgi, alaka için, candan ve sıcak karşılamanız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her birinizin ellerinden öpüyorum.”

"EMEKLİLER DÜNYA SİYASET TARİHİNİN EN BÜYÜK VEFASIZLIĞINI YAŞIYOR"

Türkiye'de emeklilerin tarihte görülmemiş bir haksızlığa uğradığını savunan Özgür Özel, altın hesabı üzerinden iktidara yüklendi. Özel, “Recep Tayyip Erdoğan 1974’te, ‘İlk maaşımı aldım’ dediği gün aldığı o maaşı 9 buçuk çeyrek altın alıyor. Recep Tayyip Erdoğan’ın partisini iktidara getirdiği gün Türkiye’de en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Recep Tayyip Erdoğan o günden bugüne ülkeyi yönetiyor ve maalesef bugün en düşük emekli maaşı 2 çeyrek altını zor alıyor. Öyle bir durumdayız. YENİ Parti’nin programında yazıyor, emekli maaşı, asgari ücretin altında olmayacak. Önce 1 asgari ücret olacak ve sonra 1,5 asgari ücret olacak. ‘Yapabilir misin?’ diye soruyorlar. Tayyip Erdoğan gelmeden önce 1,5 asgari ücret alıyordu zaten emekliler" ifadelerini kullandı.

"DEVLET ESNAFA KIZIYOR, KENDİSİ EMEKLİSİNE ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA VERİYOR"

Özel, emekli maaşlarının mevcut durumu ve sağlık sistemindeki çöküş hakkında “Şu anda Türkiye’de en düşük emekli maaşı 23 bin 500 lira. Ortalama emekli maaşı 27 bin lira. Yani herkesi en aşağıda birleştirmeye çalıştılar. Her kademeden emeklinin derdi büyük. Ama ümit ediyoruz YENİ Parti iktidar olduğu dönemde önce 1 asgari ücret, zaten temel kuralı şu: YENİ Parti iktidarında hiçbir maaş, asgari ücretin altında olmayacak. Devlet esnafa diyor ki ‘Asgari ücretin altında maaş verirsen tepene binerim.’ Ama kendisi emeklisine, yetimine, duluna, engellisine, şehit ailesine asgari ücretin altında maaş bağlıyor" dedi.

Avrupalı emeklilerin tatil standartlarını hatırlatan Özel, sağlık krizine de değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hastanede ayrı para, eczanede ayrı para, maaştan ayrı kesiliyor para. Teyzem diyor ki ‘Günlerce telefon başına randevu bekleniyor, aylar sonrasına randevu veriliyor.’ Koca koca şehirlerde uzman doktor eksik. (...) Almanya’nın, Avrupa’nın emeklileri emekli maaşlarıyla Türkiye’de tatil yapıyorlar, bizim emeklimiz evladının yanına gelemiyor tatilde. Biz, Türkiye’yi emekliler için çile çekilen bir yer olmaktan çıkarıp, yaşanan güçlüklerden sonra sefası sürülecek bir yer haline getireceğiz. Size söz veriyoruz.”