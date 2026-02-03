Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat'taki yıkıcı depremlerin 3'üncü yılında deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta haftalık grup toplantısını yapıyor.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Özel'in açıklamalarında öne çıkan satırlar;

"41 milyar dolar deprem vergisi toplandı. Toplam 132 milyar dolar iktidar olduğu dönemde 'depremde harçasın' diye para verilmiş. Şu ana kadar 90 milyar dolar depreme harcamışlar. Depreme hazırlanmak istemediler. O para ile evleri sıfırdan yapabilirlerdi.

Deprem zamanı 3 gün boyunca ordu neredeydi? O talimat 3 gün gelmedi. Neden askerli kışlada tutttunuz? Danışman aklına uyup orduyu 'darbe çıkar' diye çıkarmadı. Ordu olsa 35 bin kişi kurtulurdu. Bu milletin gözüne iktidar nasıl bakacak.

Millet çadır beklerken, çadır satan bunlar, Orduyu içerde tutan bunlar ve çıkmış 'verdiğimiz sözleri tuttuk, asrın felaketini atlattık' diyorlar. Evet asrın felaketini atlattık. Ama Asrın ihmali, beceriksizliği ve pişkinliği ile karşı karşıyayız.

'Deprem bölgesinde 5 bin TL var' diyorlar. Buradan Murat Kurum ve Erdoğan'a söylüyorum; Bu milletin aklıyla dalga geçmeyin, sokağa çıkın bakın. Deprem bölgesinde işler yolunda değil. Algı siyaseti devri bitti. Halk artık vaatlere inanmıyor.

Bölgedeki esnafı muaf tutmadılar. Kredi isteyen esnafa 'borcu yoktur' kağıtı istiyor. O halde olan insana bu sorulur mu! Teminatı olmayan esnafa kredi verilmiyor. Bu halde olan depremzede esnafın, kimseye borcu yoktur.

Deprem bölgesine uğramadılar. Erdoğan, 'Neredesin Özel' diyor. Erdoğan '2 kere 2, 4' dese çetveli kontrol edin diyorum. Toplam 52'nci kez deprem bölgesine gittim. Erdoğan ise 38'inci kez deprem bölgesine gelecek. Özel ise o zaman 57'inci kez yapacak. Ben şimdi Kahramanmaraş'tayım. Erdoğan ise Suudi Arabistan'da. Sen prense ben Maraş'a yakınım.

