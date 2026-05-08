CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in; vergideki adaletsizliğe ve kamu kaynaklarının satışına dikkat çekmek amacıyla açıldığını duyurduğu "akpden.com" adresine erişim engeli getirildi.
İfade Özgürlüğü Derneği'nin yaptığı açıklamada, söz konusu sitenin milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendiği belirtildi.
Dernekten yapılan açıklamada şunlara yer verildi:
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in duyurduğu, vergi adaletsizlikleri ve kamu varlıklarının satış süreçlerine ilişkin içerikler yayımlayan akpden.com sitesi, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi."