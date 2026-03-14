HÜSEYİN DEMİR / UŞAK

Tutuklanan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması çağrısıyla her hafta Türkiye’nin farklı bir ilinde ve İstanbul'un farklı bir ilçesinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin 98'incisi Uşak'ta gerçekleştiriliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı konuşmada “Sefalete alışılmaz, itiraz edilir” mesajı verdi. Özel’in konuşmasından satır başları şöyle:

"Güzelim Uşak'a selam olsun. Bugün bu meydana bir miting yapmaya gelmedik. Bugün bu meydanda her türlü haksızlığa karşı çıkanlar var. İradesine, cumhurbaşkanı adayına sahip çıkanlar var. Bugün bu meydanda Uşak'ın yiğit evlatları var.

Uşak'a bakınca o fotoğrafı görüyorum. 'Cumhuriyeti biz böyle kazandık' diyen o muhteşem fotoğrafı görüyorum. Kasapta bin lira olan etin kilosu 650 liraya, kıymanın kilosu 650 liraya burada satılıyor. 1 liraya emekliler çay içiyor Uşak'ta. İyi ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda diyecek emekliler. Söz veriyoruz.

AK Parti'nin kara düzeni emekliyi, işçiyi, öğrenciyi sevmiyor. Gençler o seçime gelecekler, gençler o sandığa gidecekler, gençler bu iktidarı değiştirecekler. CHP iktidarında isterlerse yurt dışına gidecekler. Ama memleketlerinin kıymetini bilecekler. CHP geliyor, sizi sayenizde CHP iktidarı geliyor. Yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa geliyor.

AK Parti'nin, Tayyip Erdoğan'ın emekliye yaptığı kötülüğü dünyadaki hiçbir siyasetçi kendi ülkesindeki kimseye yapmadı.”

ERDOĞAN'A BAYRAM İKRAMİYESİ TEPKİSİ

“Verdiği 4 bin lirayla 4 kilo dana kuşbaşı alınamıyor. Hiç olmazsa 5 bin lira yapacak dedik. Erdoğan emekliye 'müjde' verdi. 4 bin lirayı bayram öncesi yatıracağız dedi. Müjdeler olsun.

Avrupa'da yoksullukta, enflasyonda, yüksek faizde, işsizlikte birinciyiz. Kimse moralini bozmasın. CHP iktidarının gelmesi artık zamanlama meselesidir. Bu israf ve faiz düzenine son vereceğiz. Türkiye'de 100 lira vergi toplanıyor. Bunun 65 lirası dünyanın en adaletsiz vergisi olan dolaylı vergilerdir. Yani ne alırsan al herkes aynı vergiyi veriyor.

Zafer Havalimanı'nda yolcu garantisi, köprüde geçiş garantisi var. Kime? Bu yatırımları yapan zengin müteahhitlere. Geçilmeyen köprüden parayı devlet öderken para var, devlette cep mi var? O verilen para burqadaki namuslu, çalışkan vatandaşın cebinden.

Türkiye, petrol yataklarına yakınlığıyla, madeniyle, genç iş gücüyle, Anadolu'daki yatırımcısıyla en güzel dünyanın en güçlü ülkesi."

“ULUSAL MARŞ BAŞKA DİLDE OKUNMAZ”

Arapça, Türkiye'deki 6 milyon vatandaşımızın anadilidir. Baş göz üstünedir. Ancak bir ülkenin milli marşı o ülkenin kendi dilinde, öz dilinde özellikle resmi dilinde okunur. Böyle bir utanmazlığın asla affı yoktur. Bu İstiklal Marşını Arapça okutmaya çalışan, yazarı Mehmet Akif Ersoy'a Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e meydan okuyanlara yazıklar olsun.

Ne Arapçaya ne de o dilin kullanılmasına kimsenin sözü yok. Ama bir milli marşı Arapça okutmaya kalkarsan bunun amacı bölücülüktür."