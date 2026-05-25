Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM’ye girişinde basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Özel, gün içindeki programının sorulması üzerine, “Bugün Meclis’teyiz. DEM Parti heyeti ziyaretimize gelecek. Onun dışında Grup Başkanvekillerimizle ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız. Onun dışında il dışından gelen, burada olan il başkanlarımız var. Onlar ayrılmadan önce mutlaka görüşmek istiyorlar. Belediye başkanlarımız var, gördüğünüz gibi. Onları kabul edeceğiz, görüşeceğiz. Bundan sonrasını planlayacağız” dedi.

“PLANIMIZ GENEL MERKEZDE KALMAKTI”

Özel, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bayramda ilk olarak Manisa’ya gideceğim tabii ki. Manisa’da olacağım. Onun dışında da bayram programını henüz netleştirmedik. Bugün arkadaşlarla çalıştıktan sonra netleştireceğiz. Çünkü bizim bayram süresince Genel Merkezde olma, Genel Merkezde kalma gibi bir planımız vardı. Oradan çıkmayacağımız için bir bayram süresince resmi ya da özel herhangi bir programlama yapmamıştık. Onu şimdi konuşacağız.”