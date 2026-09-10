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Kaynak: Haber Merkezi

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bir program sırasında basın toplantılarında mikrofonların nasıl yerleştirildiğine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Özel, mikrofonların şekillerine ve medya kuruluşlarının konumlarına göre düzenleme yaptığını söyledi.

Özgür Özel, mikrofonların yerleşimini anlatırken, “İki ANKA yan yanaydı, iki ANKA'yı iki kenara koydum. Bir de onlar kareydi, iki kare dışarıda oldu. Sonra yuvarlaklar yan yana olsun dedim” ifadelerini kullandı.

"BİR DE ORADA BİR ADALETSİZLİK VARDI"

Dizilişte medya kuruluşları arasında bir düzenleme yaptığını belirten Özel, “Bir de orada bir adaletsizlik vardı, dedim ki bari televizyonlar yan yana olsun, ajanslar yan yana olsun” dedi.

Özel, bu kapsamda TV100'ü televizyon kanallarının yanına, Anadolu Ajansı'nı (AA) Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) yanına yerleştirdiğini, ANKA'nın ise iki yanda kaldığını ifade etti.