UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında oynanan Sporting CP-Galatasaray karşılaşmasının 22. dakikasında yaşanan pozisyon tartışmalara neden oldu.
Sporting'in orta saha oyuncusu Sergi Altimira, Aleksey Batrakov'a yaptığı sert müdahalenin ardından Norveçli hakem Espen Eskas tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
GALATASARAY KIRMIZI KART BEKLEDİ
Altimira'nın müdahalesinin ardından Galatasaray cephesi pozisyon için kırmızı kart bekledi.
Karşılaşmanın VAR hakemi Christian Dingert, pozisyonu potansiyel kırmızı kart gerekçesiyle kontrol etti.
VAR'DAN MÜDAHALE GELMEDİ
Yapılan incelemenin ardından hakem Espen Eskas, pozisyonu saha kenarındaki monitörden yeniden izlemeye davet edilmedi.
Böylece hakemin Altimira'ya gösterdiği sarı kart kararı değişmedi ve Sportingli futbolcu mücadeleye devam etti.
Karşılaşmanın erken bölümünde yaşanan pozisyon, Sporting-Galatasaray maçının tartışılan hakem kararlarından biri oldu.