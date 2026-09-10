OLAYLAR

1509 - Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'da "Küçük Kıyamet" olarak adlandırılan 7.2 Ms (± 0.8) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

1515 - Diyarbakır Kuşatması: Diyarbakır, Osmanlı egemenliğine girdi.

1623 - IV. Murat tahta çıktı.

1756 - Rusya'da ilk tiyatro kuruldu.

1855 - Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk telgraf haberleşmesi başladı.

1875 - Ruslar, Hokand'ı işgal etti.

1882 - Almanya'da ilk Antisemitizm konferansı açıldı.

1905 - İngiltere futbol kulübü olan Crystal Palace FC kuruldu.

1918 - İngiliz savaş muhabiri Charles Repington, o sırada sürmekte olan savaşı ilk kez "I. Dünya Savaşı" olarak nitelendirdi.

Türkiye Komünist Partisi kurucuları: Mustafa Suphi (sağ) ve genel sekreter Ethem Nejat (orta)

1919 - St. Germain Antlaşması'yla Avusturya-Macaristan İmparatorluğu parçalanarak, toprakları üzerinde Çekoslovakya, Yugoslavya ve Macaristan Devletleri kuruldu.

1920 - Türkiye Komünist Partisi (TKP), Bakü'de kuruldu.

1934 - Sovyetler Birliği, Milletler Cemiyeti'ne kabul edildi.

1939 - Kanada, Almanya'ya savaş ilan etti.

1942 - II. Dünya Savaşı: Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri, Almanya'nın Düsseldorf şehrine 100 bin bomba attı.

1943 - Alman askerleri, Roma'yı işgal etti.

1960 - Ham petrol fiyatlarındaki düşüşü durdurmak gayesiyle Venezuela'nın teklifiyle, Bağdat'ta Venezuela, İran, Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt'in katılımıyla başlayan kongre sonucunda, 14 Eylül 1960'ta OPEC kuruldu.

1971 - Boğaziçi Üniversitesi kuruldu.

1981 - Picasso'nun Guernica tablosu, 40 yıl sonra ABD'den İspanya'ya döndü.

2008 - İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi CERN'de yüzyılın deneyi olarak bilinen ATLAS deneyi başladı.

2017 - Irma Kasırgası, Karayipler'de yıkıcı hasara yol açtıktan sonra Kategori 4 olarak Florida'nın Cudjoe Key kentine ulaştı. Irma 134 kişinin ölümüyle ve 64,76 milyar dolar (2017 ABD doları) hasarla sonuçlandı.

2025 - University of Utah'da konuşma yapan Amerikan aktivist Charlie Kirk Tyler Robinson Tarafından ilk başta kalbine gelen sonradan sekip boynundaki şah damarını parçalayan mermi sayesinde suikaste uğradı.

DOĞUMLAR

1169 - II. Aleksios, Bizans İmparatoru (ö. 1183)

1487 - III. Julius, 1550-1555 arasında papa (ö. 1555)

1638 - Maria Theresa, Habsburg Hanedanı'nın İspanya koluna mensubiyet yoluyla Avusturya Arşdüşesi ve evlilik yoluyla Fransa Kraliçesi (ö. 1683)

1659 - Henry Purcell, İngiliz besteci (ö. 1695)

1714 - Niccolò Jommelli, İtalyan besteci (ö. 1774)

1786 - Nicolás Bravo, Meksikalı asker ve siyasetçi (ö. 1854)

1860 - Marianne von Werefkin, Rus asıllı İsviçreli dışavurumcu ressam (ö. 1938)

1866 - Jeppe Aakjær, Danimarkalı yazar (ö. 1930)

1887 - Giovanni Gronchi, İtalyan politikacı (ö. 1978)

1890 - Franz Werfel, Avusturyalı romancı, oyun yazarı ve şair (d. 1945)

1892 - Arthur Compton, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1962)

1894 - Aleksandr Dovjenko, Ukrayna kökenli Sovyet senarist, film yapımcısı ve yönetmen (ö. 1956)

1897 - Georges Bataille, Fransız sosyolog ve yazar (ö. 1962)

1899 - Wolf Messing, Sovyet telepat (ö. 1974)

1901 - Kasım Tınıstanov, Kırgız dilbilimci, şair, oyun yazarı, eğitimci, gazeteci (ö. 1938)

1908 - Carel Weight, İngiliz ressam (ö. 1997)

1910 - Gaston Defferre, Fransız siyasetçi (ö. 1986)

1914 - Robert Wise, Amerikalı film yönetmeni ve En İyi Yönetmen Akademi Ödülü sahibi (ö. 2005)

1918 - Franz Immig, Alman futbolcu (ö. 1955)

1922 - Barbara Chilcott, Kanadalı aktris (ö. 2022)

1928 - Ioannes Vanier, Kanadalı filozof ve düşünür (ö. 2019)

1929 - Arnold Palmer, Amerikalı profesyonel golfçü (ö. 2016)

1931 - Ece Ayhan, Türk şair (ö. 2002)

1932 - Bo Goldman, Amerikalı senarist ve En İyi Uyarlama Senaryo Akademi Ödülü sahibi (ö. 2023)

1933Yevgeni Hrunov, Soyuz 5 ve Soyuz 4 görevlerinde uçan Sovyet kozmonot (ö. 2000)

Karl Lagerfeld, Alman moda tasarımcısı (ö. 2019)

1934 - Mr. Wrestling II, Amerikalı profesyonel güreşçi (ö. 2020)

1935 - Erdoğan Şahinoğlu, Türk bürokrat (ö. 2003)

1936 - Dimitar Largov, Bulgar eski milli futbolcu (ö. 2020)

1937 - Jared Diamond, Amerikalı biyolog ve yazar

1938 - Vasilije Radović, Yugoslav futbol kalecisi ve yöneticisi (ö. 2019)

1939 - Ülkü Uluırmak, Türk şair ve yazar

1940Roy Ayers, Amerikalı R&B sanatçısı (ö. 2025)

Alessandro Minuto-Rizzo, İtalyan diplomat

1941 - Stephen Jay Gould, Amerikalı paleontolog (ö. 2002)

1943Tezer Özlü, Türk yazar (ö. 1986)

Horst-Dieter Höttges, Alman milli futbolcu (ö. 2023)

1944 - Şerefettin Canda, Türk akademisyen ve Mustafa Kemal Üniversitesi'nin Rektörü

1945Dennis Burkley, Amerikalı oyuncu (ö. 2013)

Jose Feliciano, Porto Rikolu şarkıcı ve gitaristtir

1946 - Michèle Alliot-Marie, Fransız siyasetçi

1947 - Larry Nelson, Amerikalı golfçü

1948Tony Gatlif, Cezayirli yönetmen

Bob Lanier, Emekli Amerikalı profesyonel basketbolcu (ö. 2022)

1949 - Bill O'Reilly, Amerikalı televizyon programcısı, yazar, köşe yazarı ve siyaset yorumcusu

1950Babette Cole, İngiliz çocuk kitabı yazarı ve çevirmen (ö. 2017)

Joe Perry, Amerikalı müzisyen

1951 - Celal Adan, Türk siyasetçi

1952 - Patrick McGorry, İrlanda doğumlu Avustralyalı psikiyatris

1953 - Amy Irving, Amerikalı oyuncu

1954Nurdan Şanlı, Türk siyasetçi

Don "The Dragon" Wilson, Amerikalı Kick Boks şampiyonu ve oyuncu

1956Erick Zonca, Fransız film yönetmeni

Ufuk Güldemir, Türk gazeteci (ö. 2007)

1957 - Sermet Erkin, Türk illüzyonist ve tiyatro oyuncusu

1958 - Chris Columbus, Amerikalı film yönetmeni, yapımcı ve senarist

1959 - Michael Earl, Amerikalı kuklacı, seslendirme sanatçısı ve senarist (ö. 2015)

1960Alison Bechdel, Amerikalı karikatürist

Colin Firth, İngiliz oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1961Ali Sivri, Türk asker (Eski 1. Ordu Komutanı)

Abdulkadir Yazıcı, Türk bürokrat

Yossi Kohen, İsrailli istihbaratçı

1963Ercüment Coşkundere, Türk eski futbolcu ve teknik direktör

İsmail Gökçek, Türk eski futbolcu

1964Jack Ma, Çinli iş insanı ve Alibaba Group'un kurucusu

Musashi Mizushima, Japon eski futbolcu

1965 - Fehed el-Bişi, Suudi milli futbolcu

1966Stoyan Yankulov, Bulgar perküsyonist

Ahrik Tsveyba, Rus eski milli futbolcu

1967Takafumi Hori, Japon eski futbolcu

Mehmet Güzelmansur, Türk siyasetçi (28 dönem CHP Hatay milletvekili)

1968Andreas Herzog, Avusturyalı millî futbolcu ve teknik direktör

Big Daddy Kane, Amerikalı hip hop sanatçısı ve oyuncu

Guy Ritchie, İngiliz yönetmen

1969Hakan Çelik, Türk gazeteci ve radyo-TV programı yapımcısı

Johnathon Schaech, Amerikalı oyuncu

1970 - Anna Book, İsveçli şarkıcı

1971 - Piotr Sowisz, Polonyalı futbolcu

1972Takeshi Watanabe, Japon eski millî futbolcu

Katarína Hasprová, Slovak aktris ve şarkıcı

João Carlos dos Santos, Brezilyalı millî futbolcu ve teknik direktör

1973Ferdinand Coly, Senegalli millî futbolcu

Deniz Yücel, Türk asılı Alman gazeteci ve yazar

1974Ebru Cündübeyoğlu, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu, şarkıcı ve yazar

Hande Fırat, Türk muhabir ve haber sunucusu

Ryan Phillippe, Amerikalı oyuncu

Ben Wallace, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1975Viktor Kassai, Macar futbol hakemi

Nobuhisa Yamada, Japon eski millî futbolcu

Devrim Özder Akın, Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncu

1976 - Alexander Zach, Avusturyalı politikacı

1977Rodrigo Batata, Brezilyalı eski futbolcu

Mitsuhiro Toda, Japon eski futbolcu

1978 - Ramūnas Šiškauskas, Litvan eski basketbolcu

1979 - Fethi Kantarcı, Türk oyuncu

1980Şahin Necefi, İranlı şarkıcı ve söz yazarı

Doğan Seyfi Atlı, Türk futbolcu

Şahin Necefi, İranlı şarkıcı ve söz yazarı

1981 - Germán Denis, Arjantinli eski profesyonel futbolcu

1982Stephen McManus, İskoçyalı eski milli futbolcu

Naldo, Brezilyalı eski futbolcu

Jean-Charles Cirilli, Fransız futbolcu

1983Fernando Belluschi, Arjantinli millî futbolcu

Shawn James, Guyanalı-Amerikalı basketbolcu

Jérémy Toulalan, Fransız eski millî futbolcu

1984Metin Tuğlu, Türk oyuncu

Gökhan Emreciksin, Türk futbolcu

Yasumichi Uchima, Japon eski futbolcu

Xiomara Blandino, Nikaragualı model

1985Laurent Koscielny, Fransız millî futbolcu

Elyse Levesque, Kanadalı film ve televizyon oyuncusu

Kenya Matsui, Japon futbolcu

1987 - Elif Güneri, Türk boksör

1989 - Tolga Ünlü, Almanya doğumlu Türk futbolcu

1990Abdülaziz Hüseyin, BAEli futbolcu

Ørjan Nyland, Norveçli futbolcu

1991Erkan Kaş, Kosova asıllı Türk futbolcu

Sem Mursi, Mısırlı profesyonel milli futbolcu

Auremir, Brezilyalı futbolcu

1992 - Ricky Ledo, Amerikan profesyonel basketbolcu

1992 - İlhan Depe, Türk futbolcu

1993 - Yuki Nishino, Japon buz patenci

1994Mehdi Turabi, İranlı milli futbolcu

Tsubasa Nihei, Japon futbolcu

1995Samed Kaya, Türk oyuncu

Jack Grealish, İngiliz milli futbolcu

1996 - Osvaldo Rodríguez, Meksikalı futbolcu

1997 - Liam Cacatian Thomassen, İsveçli şarkıcı

1998Daiki Suga, Japon futbolcu

Ao Tanaka, Japon futbolcu

1999 - Tuğba Danışmaz, Türk atlet

2000 - Batuhan Kırdaroğlu, Türk futbolcu

2000 - Lorenzo Lucca, İtalyan millî futbolcu

2001 - Armando Broja, Arnavut millî futbolcu

ÖLÜMLER

1167 - Matilda, İngiltere Krallığı kraliçesi (d. 1102)

1308 - Go-Nijō, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 94. İmparatoru (d. 1285)

1382 - I. Lajos, 1342'den 1370'e kadar Macaristan ve Hırvatistan ve Polonya Kralı (d. 1326)

1419 - Jean de Bourgogne, Burgonya Dükü (d. 1371)

1669 - Henrietta Maria, Fransa Prensesi (d. 1609)

1676 - Gerard Winstanley, İngiliz Protestan dini reformist, siyaset filozofu ve aktivist (d. 1609)

1749 - Émilie du Châtelet, Fransız matematikçi, fizikçi ve yazar (d. 1706)

1797 - Mary Wollstonecraft, İngiliz yazar (d. 1759)

1842 - William Hobson, ilk Yeni Zelanda Valisi ve Waitangi Antlaşması'nın yazarlarından (d. 1792)

1854 - Erzurumlu Emrah, Türk halk şairi (d. 1775)

1876 - Abdülhalim Galip Paşa, Osmanlı devlet adamı ve şair

1889 - III. Charles, 28. Monako prensi ve Valentinois Dükü (d. 1818)

1898 - Elisabeth, Avusturya İmparatoriçesi (suikast) (d. 1837)

1913 - William Jay Gaynor, Amerikalı siyasetçi (d. 1849)

1922 - Wilfrid Scawen Blunt, İngiliz şair ve yazar (d. 1840)

1928 - Moris Şinasi, Osmanlı kökenli Amerikalı iş insanı ve hayırsever (d. 1855)

1931 - Dimitri Egorov, Rus matematikçi (d. 1869)

1939 - Wilhelm Fritz von Roettig, Polonya işgaline katılan Waffen-SS'de general (d. 1888)

1940 - Nikola Ivanov, Bulgar general (d. 1861)

1948 - I. Ferdinand, Bulgaristan'ın ilk Çarı (d. 1861)

1956 - Robert Julius Trumpler, İsviçreli-Amerikan gök bilimci (d. 1886)

1961 - Frederick William Pethick-Lawrence, Britanyalı İşçi Partili politikacı (d. 1871)

1971 - Pier Angeli, İtalyan aktris (d. 1932)

1975 - George Thomson, İngiliz Fizikçi, Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1892)

1976 - Dalton Trumbo, Amerikalı romancı ve senaryo yazarı (d. 1905)

1979 - Agostinho Neto, Angolalı şair ve Devlet Başkanı (d. 1922)

1979 - Cuma Tak, PKK kurucularından Kürt militan (d. 1956)

1983 - Felix Bloch, İsviçreli fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1905)

1983 - Balthazar Johannes Vorster, Güney Afrikalı siyasetçi (d. 1915)

1985 - Jock Stein, İskoç futbolcu ve teknik direktör (d. 1922)

1994 - Max Morlock, Alman futbolcu (d. 1925)

1995 - Oral Sander, Türk akademisyen (d. 1940)

1996 - Bekir Sıdkı Sezgin, Türk ses sanatkarı ve bestekâr (d. 1936)

2007 - Jane Wyman, Amerikalı aktris ve Ronald Reagan'ın ilk eşi (d. 1917)

2011 - Cliff Robertson, Amerikalı oyuncu (d. 1923)

2012 - Lance LeGault, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1935)

2014 - Richard Kiel, Amerikalı oyuncu, komedyen, yazar, yapımcı ve sunucu (d. 1939)

2014 - Károly Sándor, Macar futbolcu (d. 1928)

2015 - Adrian Frutiger, İsviçreli yazar ve sanatçı (d. 1928)

2015 - Ihab Hassan, Amerikalı edebiyat teorisyeni, eleştirmeni ve yazar (d. 1925)

2016 - Mahmut Hekimoğlu, Türk sinema oyuncusu ve film yapımcısı (d. 1955)

2016 - Joy Viado, Filipinli şarkıcı, aktris ve komedyen (d. 1965)

2017 - Hans Alfredson, İsveçli film yönetmeni, komedyen, yazar ve aktör (d. 1931)

2017 - Nancy Dupree, Amerikalı tarihçi ve akademisyen (d. 1927)

2017 - Harry Landers, Amerikalı oyuncu (d. 1921)

2017 - B. V. Radha, Hint oyuncu ve film yapımcısı (d. 1948)

2017 - Len Wein, Amerikalı çizgi roman sanatçısı, yazar ve editör (d. 1948)

2018 - Peter Donat, Kanadalı-Amerikalı oyuncu (d. 1928)

2018 - Johannes Geldenhuys, Güney Afrikalı asker (d. 1935)

2018 - Paul Virilio, Fransız kentbilimci ve estetik felsefecisi (d. 1932)

2018 - Co Westerik, Hollandalı grafik sanatçısı ve fotoğrafçı (d. 1924)

2019 - Stefano Delle Chiaie, İtalyan neo-faşist (d. 1936)

2019 - Jeff Fenholt, Amerikalı şarkıcı, müzisyen ve oyuncu (d. 1950)

2019 - Valerie Van Ost, İngiliz oyuncu (d. 1944)

2019 - Hossam Ramzy, Mısırlı perküsyoncu ve besteci (d. 1953)

2019 - Albert Razin, Rus Udmurt Ülkesinin bilim kişisi, felsefe bilimi doktoru ve sosyolog (d. 1940)

2019 - Süleyman Turan, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı (d. 1936)

2020 - Caroline Chomienne, Fransız film yapımcısı ve yönetmeni (d. 1957)

2020 - Diana Rigg, İngiliz sinema ve dizi oyuncusu (d. 1938)

2021 - Charles Konan Banny, Fildişi Sahilli siyasetçi ve ekonomist (d. 1942)

2021 - Michael Chapman, İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve gitarist (d. 1941)

2021 - Jorge Sampaio, Portekizli siyasetçi ve avukat (d. 1939)

2021 - Saadi Yacef, Cezayirli asker, aktivist ve oyuncu (d. 1928)

2021 - Duygun Yarsuvat, Türk akademisyen, hukukçu ve spor yöneticisi (d. 1937)

2022 - Menno Boelsma, Hollandalı sürat patencisi (d. 1961)

2022 - Mario Bortolotto, Avustralya futbolu oyuncusu (d. 1957)

2022 - Choichi Terukina, Japon Ryukyuan klasik müzisyeni (d. 1932)

2025 - Charlie Kirk, Amerikan aktivist ve siyasetçi (d.1993)