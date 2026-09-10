Kaynak: ANKA

Trump, İngiltere ve Fransa dahil 12 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticarete kısıtlama getirme kararını da İsrail ile görüşeceğini açıkladı.

Trump, Washington’dan Texas’a hareketi öncesinde havalimanında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Trump, "Harika bir görüşme yaptık. O, bir anlaşma yapmak istiyor. Eğer Zelenskiy de bir anlaşma yapmak isterse bu çok güzel olur" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında neden bugüne kadar anlaşma sağlanamadığı sorusuna da yanıt veren Trump, iki liderin "birbirinden nefret ettiğini" ifade etti.

Bir barış anlaşmasına ulaşılması için her iki liderle de görüştüğünü belirten Trump, iki lider arasında doğrudan görüşmeye de açık olduğu mesajını verdi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, dün yaptığı açıklamada, yaklaşık bir saat süren Trump-Putin görüşmesini “yapıcı” ve “samimi” olarak nitelendirmiş; görüşmede Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’in Moskova ve Kiev’deki temaslarının da ele alındığını bildirmişti.

İSRAİL YERLEŞİMLERİYLE TİCARETE KISITLAMA KARARINI DA DEĞERLENDİRDİ

Trump, aralarında İngiltere ve Fransa’nın da bulunduğu 12 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticarete yönelik kısıtlama kararı hakkında da konuştu.

ABD’nin bu adıma katılıp katılmayacağına ilişkin soruya Trump, "Bunu yeni gördüm. Bu konuyu İsrail ile görüşeceğim ve ne düşündüklerini öğreneceğim. Neler olup bittiğini anlıyorum ancak bunun neden birdenbire şimdi gerçekleştiğini öğrenmek istiyorum" yanıtını verdi.

Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden ürün ticaretine yönelik kısıtlamalar getirme yönünde adım atacaklarını açıklamıştı.