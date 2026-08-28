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Kaynak: ANKA

İl ziyaretleri kapsamında ziyaretlere devam eden YENİ Parti lideri Özgür Özel, bugün Kocaeli Gebze'de sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Ardından Özel, Karamürsel meydanında esnafın nabzını tuttu.

"SAYILI GÜNÜNÜ SAYIYOR"

Sokakta her yaştan vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan ve bol bol fotoğraf çektiren Özgür Özel, bir sağlık ocağı ziyaretinde ilginç bir diyalog yaşadı. Bir vatandaşın, "Kılıçdaroğlu baba ne oldu? Ne yapıyor Ankara'da?" sorusu üzerine Özel, "Kafasına göre bizim binada oturuyor. Sayılı gününü sayıyor” dedi.

‘10 YIL ÖNCE 5'E, BUGÜN İSE 2'YE DÜŞTÜ’

Karamürsel sokaklarında vatandaşların dertlerini dinleyen Özel'in gündeminde ekonomideki daralma ve zanaatkarların yaşadığı dönüşüm de vardı.

Yılların terzisiyle sohbet eden Özel, mesleği icra edenlerin sayısının yirmide bire düştüğünü vurguladı. Tüm dünyada "profesyonel mesleklerin işçileştiğini" belirten Özel, eskinin bağımsız terzilerinin artık AVM'lerin eksi ikinci katlarında, egzoz dumanı soluyarak paça dikmek zorunda bırakıldığını ifade etti.

Dede mesleğini sürdüren eski bir öğretmenle ekonomiyi değerlendiren Özel, düşen alım gücünü "20 yıl önce bir emekli, maaşıyla 8 çeyrek altın alabiliyordu. Bu rakam 10 yıl önce 5'e, bugün ise 2'ye kadar geriledi. Doğal olarak esnafın işleri de bu erimeye paralel olarak düşüyor.” şeklinde özetledi.