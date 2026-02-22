CHP lideri Özgür Özel, Saadet Partisi'nin düzenlediği geleneksel İstanbul iftar programına katıldı. Yenikapı’daki Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen program, siyasetin farklı isimlerini bir araya getirdi.

İftarda konuşan Özgür Özel, ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhuna vurgu yaptı. Gazze’de yaşananlara dikkat çeken Özel, Filistin’de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere on binlerce sivilin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Trump’ın öncülüğünde kurulan ve “barış” adı verilen Gazze Barış Kurulu’na başından bu yana mesafeli yaklaştıklarını ifade eden Özel, Filistinlilerin iradesinin yok sayıldığını savundu.

“İSRAİL DAHİL OLDUKTAN SONRA TÜRKİYE YER ALMAMALI”

Özel, toplantıya iki gün kala İsrail’in kurula dahil edilmesini eleştirerek şu mesajı verdi:

Filistin’in bulunmadığı, İsrail’in yer aldığı ve adında barış geçen bu kurulda hiçbir Müslüman ülke olmamalı. Türkiye’nin de bu yapıdan uzak durması gerektiğini düşünüyoruz.

“ADALET SOFRALARI ÇOK ANLAMLI”

Saadet Partisi’nin iftar programlarına “adalet sofraları” adını vermesini anlamlı bulduğunu dile getiren Özel, adalet talebinin toplumun ortak beklentisi olduğunu söyledi. Yargıdan gelir dağılımına kadar her alanda adalet vurgusu yapan Özel, ramazanın bu bilinci güçlendirdiğini ifade etti.

"YOKSULLUĞUN OLMADIĞI BİR TÜRKİYE"

Konuşmasının sonunda Özel, adil bir vergi sistemi ve eşit paylaşımın önemine dikkat çekerek, yoksulluğun olmadığı bir Türkiye hedefinin tüm siyasi aktörlerin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

SİYASETİN ÖNEMLİ İSİMLERİ AYNI SOFRADA

İftara Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın yanı sıra Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş de katıldı.