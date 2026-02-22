Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna ile petrol sevkiyatı gerilimi üzerinden sert bir açıklama yaptı. Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Drujba boru hattı üzerinden petrol akışı yeniden sağlanmadığı sürece Macaristan’dan herhangi bir destek beklememesi gerektiğini belirtti.

Orban’ın sözleri, Polonya Başbakanı Donald Tusk’ın Avrupa’nın Ukrayna’ya yardımını engellediği yönündeki eleştirisine sosyal medya üzerinden verdiği yanıtla gündeme geldi. Macar lider, ülkesinin çıkarlarını korumakla yükümlü olduğunu vurgulayarak, enerji akışının yeniden sağlanmasını şart koştu.

27 Ocak’ta Drujba boru hattına yönelik saldırının ardından petrol sevkiyatı kesintiye uğramış, Macaristan ve Slovakya Ukrayna’yı süreci siyasi amaçlarla kullanmakla suçlamıştı. Sevkiyatın durması sonrası iki ülke, Ukrayna’ya dizel yakıt tedarikini askıya almıştı.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da petrol akışı yeniden başlamadan Ukrayna’ya sağlanacak yaklaşık 90 milyar avroluk Avrupa Birliği kredisini bloke edeceklerini açıklamıştı.