ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Sky News Arabia’ya verdiği röportajda İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonlarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

'ÇOĞU CUMHURİYETÇİ BENİM GİBİ DÜŞÜNÜYOR'

Graham, ABD’nin 2. Dünya Savaşı sırasında Japonya’ya atom bombası atmasını hatırlatarak bunun savaşın sonlandırılması için yapıldığını savundu. İsrail’in de savaşta askeri zafer için çok daha ağır yöntemler izleyebileceğini ifade eden Graham, şu sözleri kullandı, “Sadece (Gazze’yi) dümdüz edin. Berlin’i dümdüz ettik, Tokyo’yu dümdüz ettik. Biz Japonya’da terör rejimini bitirmek için atom bombası atarken yanlış mıydık? Bana göre, İsrail olsaydım aynı yolu izler aynı şeyi yapardım. Askeri zafer olmadan, radikalizmi kırma umudu da yoktur. Biz Almanya’yı yerle bir ettik, Japonya’yı yerle bir ettik. Çoğu Cumhuriyetçi benim gibi düşünüyor.”

SAVAŞ GEMİLERİ VURGUSU

İran'la ilgili savaş sinyalleri veren Graham, " Bütün bu gemiler yılın bu zamanında hava güzel olduğu için buraya gelmiyor” açıklamasını yaptı

Röportajında İran’a da değinen Graham, “ABD ile İsrail arasındaki (son protestolara gönderme yaparak) İran’ın kendi halkını öldürme kapasitesini zayıflatmaya yardımcı olacak ortak bir girişimin, memnuniyet verici bir gelişme olacağını” ifadelerini kullandı.